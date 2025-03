One Piece: Laut Leaks verpassen die Strohhüte im neuen Kapitel um ein Haar einen der stärksten Gegner der Serie

Ruffy verpasst womöglich einen der wichtigsten Antagonisten der aktuellen Arc. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Nachdem das aktuelle 1141. Kapitel von One Piece erschienen ist, dauerte es nicht lange, bis Leaks zum darauffolgenden Kapitel 1142 in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Da es im aktuellen Kapitel zu einem der bedeutendsten Momente in der Elban-Arc kommt und die göttlichen Ritter sich in Bewegung gesetzt haben, ist die Spannung auf die nächsten Ereignisse groß – auch wenn womöglich eine kleine Enttäuschung bevorsteht!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden Ereignisse aus dem 1141. Kapitel und dem geleakten neuesten Kapitel 1142 besprochen. Solltet ihr bisher den Manga noch nicht so weit verfolgt oder gelesen haben, werden euch wichtige Informationen und Entwicklungen in der Geschichte von One Piece gespoilert.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Ruffy hat im neuesten Kapitel Loki befreit, der einige Momente zuvor vom göttlichen Ritter-Kommandanten und Shanks’ Zwillingsbruder Shamrock schwer verwundet wurde. Die göttlichen Ritter haben derweil das “Jagd-Spiel” auf Elban gestartet, aber von Shamrock fehlt jegliche Spur.

Sollte Shamrock die Insel bereits verlassen haben und zur heiligen Stadt zurückgekehrt sein, wird Ruffy in dieser Arc womöglich noch nicht auf Shanks’ Zwillingsbruder treffen.

Ruffy verpasst um ein Haar den Zwillingsbruder von Shanks

Die Vermutung um Shamrocks’ Abwesenheit bezieht sich auf die groben Leaks von X-User @pewpiece, die er oder sie am 4. März 2025 veröffentlicht hat. Darin zählt der User die wichtigsten Plotpunkte für das kommende Kapitel auf – verliert dabei jedoch kein Wort über den womöglich wichtigsten göttlichen Ritter der letzten vier Kapitel: Shamrock Figarland, Shanks Zwillingsbruder und Kommandant des göttlichen Ritterordens.

Obwohl Shamrock das “Spiel” auf Elban, mit den göttlichen Rittern die Riesen-Kinder einzufangen, eingeleitet hat, taucht er in dieser Zusammenfassung von PewPiece nicht ein einziges Mal auf. Nur Gunko und Sommers haben anscheinend einen Auftritt. Das ist für sich genommen noch nicht ungewöhnlich, aber bereits in Kapitel 1140 gab es einen Hinweis, dass Shamrock die Insel bald verlassen würde.

Like father like son. These Figarlands really love their hunting game don't they. Shamrock is sick for doing this to kids. pic.twitter.com/tIsMCsO510 — H Lone (@HLONE303) February 20, 2025

In Kapitel 1140 wurden Fans zwei weitere göttliche Ritter, Sommers und Gillingham, vorgestellt. Gillingham ist nur auf Elban aufgetaucht, um Shamrock zu informieren, dass dieser zur heiligen Stadt Mary Jose zurückkehren soll. Die Situation dort sei sehr ernst und seine Anwesenheit wird benötigt.

Shamrock ist als Zwillingsbruder und Kommandant der göttlichen Ritter einer der wichtigsten Antagonisten in der Geschichte von One Piece. Sollte er also in Kapitel 1142 nicht auftauchen, dann hat er wahrscheinlich Elban bereits verlassen und wird Ruffy vorerst mal nicht über den Weg laufen.

Ihr Aufeinandertreffen wird eines der größten Höhepunkte der Geschichte von One Piece

Wenn Ruffy auf Shanks' Zwillingsbruder trifft, wird die Hölle ausbrachen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Bereits die Enthüllung von Shanks’ Zwillingsbruder hat für heftige Diskussionen in der Community gesorgt, schließlich war das eine langjährige Fan-Theorie, die Oda damit endlich bestätigt hatte.

Dass Ruffy auf den Zwilling von Shanks in der Elban-Arc treffen würde, war also seit seiner Enthüllung ein großes Thema und Fans haben darauf gewartet, wie der Strohhut reagieren würde, wenn er Shamrock gegenübersteht.

Dieses bedeutende Treffen muss wahrscheinlich noch etwas warten, da Shamrock allem Anschein nach die Insel schon verlassen und Ruffy ihn um ein Haar verpasst hat. Ein Kampf zwischen den verbliebenen göttlichen Rittern und den Strohhüten mitsamt dem befreiten Loki ist dennoch zu erwarten.

Sollte Shamrock sich jedoch noch auf der Insel befinden und der Leaker seine Anwesenheit schlichtweg in der Zusammenfassung verschleiert haben, besteht in den nächsten Kapiteln noch die Chance, dass Ruffy ihn treffen wird und es zu dieser bedeutenden Gegenüberstellung kommt. Es kann natürlich auch sein, dass Shamrock wieder nach Elban zurückkehrt und in den zukünftigen Kapiteln wieder auftaucht.

