One Piece: Oda enthüllt, dass es neben Ruffy eigentlich noch einen zweiten Protagonisten geben sollte - und ihr alle kennt ihn

Ruffy sollte ursprünglich nicht allein an der Spitze von One Piece stehen.

Heutzutage ist One Piece wohl schwer mit einem anderen Helden als Ruffy vorstellbar. Tatsächlich war der Strohhut auch schon immer als Protagonist des Mangas angedacht, allerdings war er damit ursprünglich nicht allein. Wie Mangaka Eichiiro Oda nämlich enthüllt hat, sollte One Piece eigentlich zwei Hauptcharaktere bekommen.

Ruffy sollte sich das Rampenlicht mit einem berühmten Schwertkämpfer teilen

Wie Oda nämlich in einem kürzlichen Interview erklärt hat, waren eigentlich zwei Protagonisten für One Piece geplant. Der Grund dahinter war wohl hauptsächlich, dass der Mangaka sich damit größere Chancen versprochen hatte, dass der Manga grünes Licht bekommt.

Konkret erklärt er dazu (nach der englischen Übersetzung von One Piece-Fan TheWillOfMarco):

"Zu dieser Zeit (noch vor One Piece) war ich stolz darauf, mir bereits einen Charakter wie Ruffy als Hauptcharakter ausgedacht zu haben. Als nächstes dachte ich mir, ich könnte einen Nebencharakter zum Hauptcharakter machen. Ich dachte, wenn wir zwei Protagonisten hätte, würden wir grünes Licht für die Serialisierung bekommen. Ryuma war dieser Charakter, den ich mit dem Ziel erschaffen hatte, der "Nummer 2"-Hauptcharakter zu werden."

Wer war Ryuma noch gleich? Ryuma ist ein Charakter, der eigentlich aus einem anderen Werk von Oda stammt. Nämlich aus der Kurzgeschichte Monsters, die zusammen mit Romance Dawn (dem Vorläufer von One Piece) im Sammelband Wanted! zusammengefasst ist.

Der Charakter hat sogar kürzlich seinen eigenen Kurzfilm mit Monsters 103 Mercies Dragon Damnation bekommen, den ihr auf Netflix schauen könnt.

Viel wichtiger ist aber wohl inzwischen, dass Ryuma auch als Charakter in One Piece einen Auftritt bekommt – und hier ein Vorfahre von Zorro ist.

Allerdings ist Ryuma in One Piece auch längst tot. Wir können also davon ausgehen, dass Oda ihn nicht in seiner jetzigen Form zum zweiten Hauptcharakter machen wollte. Vielmehr ist der Ryuma aus Monsters eine Art Prototyp für Zorro.

Hätte Oda seinen Plan mit den zwei Protagonisten für One Piece also beibehalten, wäre vermutlich Zorro heute der zweite Hauptcharakter. Interessant ist dabei natürlich auch die Frage, ob Zorro dann wie heute trotzdem Ruffys rechte Hand gewesen wäre. Ursprünglich sollte er nämlich eigentlich ein Mitglied von Buggys Piratenbande sein – eine Idee, die Oda später verwarf.

Wie würdet ihr es euch vorstellen, wenn Zorro (oder Ryuma) neben Ruffy die Hauptrolle einnehmen würde?