One Piece: Sanji-Cosplayer geht für seine Anime-akkurate Darstellung des Strohhuts komplett viral und Fans sind begeistert

Sanji ist seit Jahren einer der beliebtesten Köche der Anime-Welt – und in Peking sorgt ein Cosplayer jetzt für Begeisterung. (© Universal Beijing Resort, Toei Animation, Eiichiro Oda)

Im Universal Beijing Resort sorgt ein Sanji-Cosplayer in den vergangenen Wochen für einen viralen Moment nach dem anderen. Clips aus dem Park sammeln millionenfach Aufrufe – und in der One Piece-Community ist schnell klar, woran das liegt.

Anlass ist die Attraktion "Sanji's Seaside Restaurant", die seit dem 20. März 2026 als Teil von "Universal Infinite Spring" läuft. Dort patrouilliert ein Schauspieler in Sanjis ikonischem schwarzen Anzug mit gewohnt gebogener Augenbraue und Goatee-Bart zwischen den Tischen.

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Zwischen "akkurat" und "würde bei Netflix nicht funktionieren"

Allein ein Clip des YouTube-Kanals "BimBimOppa", der eine Begegnung im Park zeigt, hat über 1,6 Millionen Aufrufe gesammelt. Der namentlich nicht bekannte Cosplayer übernimmt dabei nicht nur Sanjis Look, sondern auch sein Verhalten – so verspricht es zumindest die Parkbeschreibung:

Nehmt Platz und lasst Sanjis Leidschaft und Kochkünste sowohl euren Magen als auch eure Herzen füllen!

Und genau das bringt der Sanji-Schauspieler auch auf den Punkt, wenn es nach den YouTube-Kommentaren im unten verlinkten Video geht: "Man merkt ihm an, dass er sein ganzes Herzblut in die Rolle steckt", meint etwa "ColdFreezing".

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Nicht alle aus der Community sind dabei allerdings restlos überzeugt – zumindest im Kontext der Netflix-Realserie, die vor wenigen Wochen ihre zweite Staffel bekam.

Hier ist der von Taz Skylar gespielte Sanji zwar ebenfalls als charmanter Koch auf der Bildfläche zu sehen, ist dabei aber bei Weitem nicht so exzentrisch, wie es der obige Kollege (und auch die eigentliche Vorlage von Eiichiro Oda) darbietet.

Auch deshalb meinen Kommentare wie "KazuGeek", dass die Performance in einem Themenrestaurant hervorragend funktioniert; sie zeige aber zugleich, dass ein anime-akkurater Sanji in Live-Action selbst für One Piece zu albern wäre.

Was rund um die Strohhut-Bande in Universal Beijing läuft

Die Attraktion ist Teil eines größeren One Piece-Events im Universal Beijing Resort. Laut der offiziellen Park-Webseite läuft das Programm bis zum 31. Mai 2026; neben Sanji sind auch Ruffy, Zorro, Nami und Lysop als Charaktere vor Ort, allerdings an festen Plätzen.

Sanji ist dabei der einzige Strohhut, der nach einem festen Zeitplan zwischen den Tischen patrouilliert. Genau das macht den Termin für viele One Piece-Fans planbar – und damit auch zur viralen Kulisse.

Was meint ihr: Hätte die Netflix-Serie diese Sanji-Interpretation nehmen sollen oder macht Taz Skylar mit seiner Version alles richtig?