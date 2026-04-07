Netflix kündigt neues One Piece-Special an und das kommt in tausenden kleinen Teilen

One Piece-Fans haben aktuell eine richtig gute Zeit und die nahe Zukunft könnte kaum besser aussehen, da sowohl das Finale im Manga, als auch neue Serien-Projekte anstehen. Zu denen gesellt sich jetzt sogar ein gänzlich neues: LEGO ONE PIECE.

Während es erst kürzlich neue Leaks zu kommenden One Piece-Klemmbaustein-Sets gab, wissen wir nun, dass die Zusammenarbeit zwischen LEGO und der Piratenbande auch bald auf den Streaming-Markt überschwappt.

Mit an Bord: Netflix. Dort wird die Serie ab dem 29. September 2026 ausgestrahlt.