Pokémon: Das berühmte Ditto-Gesicht basiert eigentlich auf einem Patzer eines einzigen Exemplars aus der Anime-Serie

Der Schwachpunkt eines Dittos wurde zum legendärem Gesicht der Spezies. (© Game Freak, Nintendo / OLM)

Mit Pokémon Pokopia hat Ditto eine ganze Reihe neuer Fans gewonnen. Vor allem sein charmantes, simples Gesicht – zwei kleine Punkte und ein gerader Strich – hat bei der Imitation anderer Pokémon sicherlich viel zu seiner steigenden Beliebtheit beigetragen.

Was viele jedoch nicht wissen: Dieses Gesicht sah dabei nicht immer so aus. Das heute kultige Ditto-Gesicht entstand erst durch ein bestimmtes Exemplar aus der Anime-Serie und wurde dadurch zum legendären Markenzeichen des lila Schleimklumpens.

Dittos sind eigentlich Meister im Imitieren – nur nicht dieses

Wer die tiefe Lore von so manchen Pokémon kennt, weiß, dass Ditto jedes Pokémon, dem es begegnet, eigentlich perfekt nachahmen kann. Dabei liegt die Betonung auf "perfekt". Wie wir an Pokopia und anderen Darstellungen von Ditto heutzutage unschwer erkennen können, ist das simple Gesicht allerdings alles andere als eine perfekte Nachahmung und auch für Laien sofort als "Fake" zu erkennen.

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Mit der 37. Anime-Episode "Die mysteriöse Villa" in der ersten Staffel von Pokémon, die 1998 das erste Mal ausgestrahlt wurde, kam es nämlich schlagartig zu einer großen Änderungen in der Geschichte und Community von Pokémon, mit der womöglich nicht einmal Nintendo und Game Freak gerechnet haben: dem Ditto von Duplica.

Das Ditto, das für das legendäre Gesicht verantwortlich ist:

Duplicas Ditto war nicht besonders gut im Gesicht nachahmen und ist für das heutige legendäre Kult-Gesicht der Ditto-Spezies verantwortlich. (© Game Freak, Nintendo / OLM)

Bei Duplica handelt es sich um eine Pokémon-Trainerin und Verwandlungskünstlerin, auf die Ash und seine Freund*innen treffen, als sie in einem Haus Schutz vor einem schweren Gewitter suchen. Das Haus entpuppt sich als ein Theatergebäude, in dem Duplica gemeinsam mit ihrem Ditto lebt.

Während Duplica Ash und seine Freund*innen mit ihren Verkleidungskünsten stark beeindruckt und sich etwa in Nurse Joy, Officer Jenny, Misty oder sogar eine weibliche Version von Ash verwandeln kann, sieht es bei ihrem Ditto bei der Imitation etwas anders aus.

Replicas Ditto hat nämlich ein einzigartiges Problem: Es kann die Gesichter nicht korrekt nachbilden. Egal, welches Pokémon es nachahmt – das simple Ditto-Gesicht mit zwei schwarzen kleinen Punkten und einem geraden Strich bleibt bestehen.

Genau dieser kleine Patzer wurde bei Fans so beliebt, dass Nintendo und Game Freak ihn später sogar offiziell als Merkmal des Pokémon übernahmen. So wurde das Gesicht dieses einen Anime-Dittos zum heutigen Kult-Merkmal der gesamten Ditto-Spezies.

Erinnert ihr euch noch an die Ditto-Episode und welche skurrilen Pokémon-Fakten kennt ihr aus der Anime-Serie?