One Piece: Sanji-Schauspieler Taz Skylar wollte die Rolle eigentlich ablehnen, hat sich aber in letzter Sekunde umentschieden - wegen eines richtig guten Ratschlags

Taz Skylar hätte alternativ zum Piratenkoch auch einen Surfer spielen können (Bildrechte: Netflix).

Die One Piece Netflix-Adaption kommt unter anderem deshalb so gut an, weil die Macher*innen beim Cast ein richtig gutes Händchen bewiesen haben. Mackenyu, Emily Rudd, Taz Skylar und Co. gehen in ihren Rollen so richtig auf und nehmen dafür einige Strapazen in Kauf. Letzterer wäre aber tatsächlich fast gar nicht dabei gewesen. Obwohl er jetzt als Sanji gar nicht mehr wegzudenken ist.

Taz Skylar hatte noch ein anderes Angebot, das ihm verlockender erschien

Dass Skylar die Rolle in der Piraten-Crew fast ausgeschlagen hätte, lag daran, dass ihm gleichzeitig ein anderes Angebot unterbreitet wurde, das ihn zunächst mal mehr ansprach. Es ging um eine Rolle als Surfer auf Hawaii in einer Serie seines Lieblings-Regisseurs John Wells (via Get Rec'd Podcast).

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Das dürfte schon für viele von uns nach einer absoluten Traumrolle klingen, bei Skylar war der Fall aber noch mal ein ganz anderer, da er seit der Kindheit surft und tief in der Szene verwurzelt ist.

One Piece kannte er ebenfalls aus seiner Jugend, aber ihm war laut eigener Aussage überhaupt nicht klar, welche Größe und Strahlkraft die Marke heute hat. Bei ihm war das nur etwas, das er vor 15 Jahren mal geschaut hatte.

Somit tendierte er zunächst mal dazu, die Rolle in der anderen Show anzunehmen, war aber bis zuletzt unentschlossen und rief schließlich verzweifelt seinen Literaturagenten an. Der stellte ihm die entscheidende Frage, die Skylar letztendlich dazu bewegte, in letzter Sekunde doch noch bei One Piece aufzuspringen, nämlich:

Aus welcher [Serie] wirst du deiner Meinung nach am meisten lernen?

Für Skylar war das ganz klar One Piece, höchstwahrscheinlich gerade weil das für den routinierten Surfer im Gegensatz zu der anderen Serie eine ganz neue Welt war. Damit war die Sache sowohl für seinen Literaturagenten als auch für den Schauspieler selbst klar.

Tatsächlich gab es für ihn so einige Herausforderungen, die er für die Rolle des Schiffskochs meistern musste. Skylar hatte nämlich Essstörungen, was erst mal problematisch für den Job klingt, ihm letztendlich aber geholfen hat, eine ganz neue Art zu finden, damit umzugehen.

Aber nicht nur deshalb ist der Sanji-Darstellter heute heilfroh, die Rolle angenommen zu haben. Den Hype um die One Piece-Serie brauchen wir hier wohl kaum mehr zu erklären. Gleichzeitig wurde aus der Show, in der eigentlich spielen wollte – ein HBO Original namens Canou Road – schließlich die Fox-Serie Rescue: Hi Surf, die nach einer durchwachsenen ersten Staffel abgesetzt wurde.

Könntet ihr euch eine andere Person in Sanjis Rolle vorstellen?