One Piece: Schiffskoch Sanji hieß früher einmal wie ein berühmter Anime, den ihr alle kennt

Sanji sollte ursprünglich nach seiner Augenbraue benannt werden.

Schiffskoch Sanji sorgt in One Piece dafür, dass Ruffy und seine Crew immer eine warme Mahlzeit auf dem Tisch haben. Doch ursprünglich hatte Mangaka Eiichiro Oda einen ganz anderen Plan mit dem Piraten.

Schon bei Nami haben wir erfahren, dass sie eigentlich ein axtschwingender Cyborg sein sollte. Auch Sanji sollte vor seinem Auftritt ein anderes Erscheinungsbild haben – und einen anderen Namen, der ihm von einem chaotischen Ninja geklaut wurde.

Sanji sollte eigentlich wie ein berühmter Ninja heißen

Wie sollte Sanji ursprünglich heißen? Der inoffizielle One Piece-Account sandman_AP hat sich darauf spezialisiert, verschiedene News und Interviews zu One Piece zu übersetzen. Er enthüllt, dass Eiichiro Oda in einem Interview aus 2015 verraten hat, dass Sanji eigentlich Naruto heißen sollte.

Das Problem: Zeitgleich mit dem One Piece-Manga veröffentlichte Masashi Kishimoto seinen Manga Naruto. Oda wusste, dass es sich bei Naruto um einen Manga handelt, der einen längeren Handlungsstrang haben wird. Deshalb entschied er sich, Sanji seinen jetzigen Namen zu geben.

Wieso eigentlich Naruto? Sanjis Augenbraue erinnert von seiner Form her an Narutomaki, das ihr beispielsweise als Beigabe zu Ramen kennt. Dabei handelt es sich um Fisch-Surimi, das in seiner Mitte einen rosa Wirbel hat. Dieser Wirbel inspirierte Oda dazu, Sanji nach dem Surimi zu benennen.

Sanji sollte ein Revolverheld werden

In den Kommentaren zeigt ein Fan zusätzlich, wie Sanji eigentlich aussehen sollte. Ähnlich wie Nami hätte er ursprünglich viel tougher aussehen sollen, als er jetzt ist.

Sanji hätte zwei Revolver in seinen Händen als Waffe gehabt. Außerdem hätte er schwarze Haare bekommen und hätte einen Hut getragen. Sein Markenzeichen wäre ein blauer Schal gewesen, der sich mit dem blauen Band an seinem Hut und der blauen Armbinde gut kombinieren lässt.

Das Einzige, was der Naruto-Sanji beibehalten hat, ist die Zigarette. Auch Sanji raucht in der Manga- und Anime-Reihe, doch er hat die beiden Revolver gegen seine Beinkraft und den blauen Schal gegen einen Anzug eingetauscht.

Was sagt ihr: Welcher Sanji hätte euch besser gefallen? Und welchen Namen findet ihr passender?