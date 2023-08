One Piece auf Netflix: Nami trägt in der Serie ein Kostüm, das es im Manga nicht gab - und es macht sie zum axtschwingenden Cyborg

Nami sollte eigentlich einen Roboterarm haben.

Die Netflix-Serie zu One Piece beginnt in wenigen Wochen. Bereits im Vorfeld wurden einige Easter Eggs verraten, die es in der Live-Action-Adaption zu sehen geben wird. So wird es beispielsweise einen Kampf von Zorro geben, der in Anime und Manga bislang nie zu sehen war, sondern nur angedeutet wurde.

Ein weiteres Easter Egg, dass der bekannte One Piece-Twitteraccount newworldartur nun offenbart hat, dreht sich um die diebische Nami. Ursprünglich hatte Oda nämlich ein anderes Aussehen für sie geplant, das wir nun in der Serie zu sehen bekommen.

One Piece auf Netflix: Namis Outfit stammt aus einem früheren Design

Wie sieht das Outfit aus? Auf dem Schnappschuss ist Schauspielerin Emily Rudd zu sehen, die schon im Vorfeld alles für die Rolle der Nami gegeben hat.

Sie trägt ein weißes Shirt, eine schwarze Hose und orange-weiß geringelte Strümpfe. Die Strümpfe sind an einem Bein durchgehend, am anderen gehen sie nicht einmal bis zum Knie:

Wann hat Nami dieses Outfit getragen? Im Anime und im Manga hatte Nami so ein Outfit noch nie angehabt. Die Klamotten stammen von einer frühen Konzeptzeichnung von One Piece-Zeichner Eiichiro Oda.

Er hatte ursprünglich den Plan, aus Nami einen Cyborg zu machen. Sie hatte sollte einen Roboterarm bekommen, der eine gigantische Axt schwingt. Der Twitter-Account postet ein Bild der Konzeptzeichnung, die das leicht abgewandelte Outfit zeigt.

Nami ist in dieser Version von Narben übersät und wirkt mit der gigantischen Axt nicht mehr so ängstlich, wie sie es heutzutage ist. Oda hat sich während der Konzeptphase doch noch umentschieden und aus Nami eine Diebin gemacht, die mit einem Klimataktstock statt einer Axt kämpft.

Um diese Konzeptzeichnung zu würdigen, hat das Produktionsteam das Outfit in der Serie verarbeitet. newworldartur hatte bereits in einem früheren Tweet gezeigt, dass noch weitere Outfits der Strohhutbande auf Konzeptzeichnungen von Oda basieren.

Viele der Outfits sind nämlich an die Cover der Mangabände angelehnt. Dort zeichnet Oda oft stylische Outfits für die Pirat*innen, die es in Anime und Manga nicht zu sehen gibt.

Die Netflix-Serie zu One Piece startet am 31. August 2023. Die erste Staffel wird acht Episoden umfassen.

Welche Version von Nami hätte euch besser gefallen?