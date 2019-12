One Piece-Erfinder verrät, welcher Schauspieler Vorbild für Sanji war

One Piece steckt voller schillernder Figuren und liebenswerter Charaktere. Karate-Koch Sanji macht da keine Ausnahme. Die Figur existiert schon eine kleine Ewigkeit und genauso lange gibt es auch schon die Spekulationen dazu, wer wohl für das Design Pate stand.

Viele Fans mutmaßten immer wieder, One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda habe sich an Leonardo DiCaprio orientiert, aber das stimmt nicht. Überraschung: Es war Steve Buscemi, der für den Look von Sanji als Vorbild gedient hat.

One Piece: Sanji wurde Steve Buscemis Reservoir Dogs-Rolle nachempfunden

Nicht einfach Steve Buscemi: One Piece-Erfinder Eiichiro Oda hat laut eigener Aussage eine ganz bestimmte Rolle des Schauspielers im Kopf gehabt, als er sich Sanji ausgedacht hat. Offenbar hat es dem Serien-Schöpfer vor allem Steve Buscemis Rolle im Tarantino-Film Reservoir Dogs angetan.

Das berichtet er zumindest in einem Q&A-Teil, das aktuell wieder aufgetaucht ist und auf Reddit gerade für gesteigertes Interesse sorgt. Ein Fan schreibt, Sanji sehe Leonardo DiCaprio in Romeo & Julia sehr ähnlich. Darum wolle er wissen, ob Eiichiro Oda Sanji nach dem Vorbild des Schauspielers entworfen habe.

Die Antwort lautet folgendermaßen:

"Viele Leute haben immer wieder nach DiCaprio gefragt. Aber tatsächlich hat Sanjis Modell einen sehr viel obskureren Hintergrund. Ich habe ihn nicht so entworfen, dass er eine offensichtliche Ähnlichkeit hat."

"Es war eher so, dass ich gehofft habe, seine Haltung und Eigenarten rüberzubringen. Sanji basiert auf dem Schauspieler Steve Buscemi, insbesondere auf seiner Rolle in Reservoir Dogs."

"Er ist wirklich super cool. Die einzige Person, die das jemals korrekt erraten hat, war ein Mitarbeiter bei Bandai vor vielen Jahren."

Wärt ihr darauf gekommen? Falls ihr euch auch gerade fragt, wie genau Steve Buscemi in Reservoir Dogs ausgesehen beziehungsweise sich verhalten hat: Bitteschön!

