The Last of Us: Pedro Pascal deutet noch eine herzerwärmende Szene mit Joel an, die wir in Episode 1 schmerzlich vermisst haben

Mit Joel wird es noch eine besondere Szene geben.

The Last of Us-Fans müssen aktuell stark sein. Besonders die zweite Folge von Season 2 der HBO-Verfilmung war ein emotionaler Schlag in die Magengrube. Aber in der Serie soll uns nicht nur Leid erwarten, es wird auch schöne Momente geben. Einen solchen deutete der Schauspieler Pedrol Pascal jetzt für Joel an.

Achtung Spoiler: Wir greifen hier die aktuellen Ereignisse aus der The Last of Us-Serie auf, sowie eine einzelne Szene aus der Spielvorlage – die enthält aber keine Storyspoiler für die Serie.

Einen der schönsten Momente zwischen Ellie und Joel aus TLOU Part 2 bekommen wir wohl auch in der Serie zu sehen

Episode 2 der zweiten Staffel hatte es echt in sich. Immerhin findet Joel hier nicht nur den Tod, sondern das auch noch auf äußerst brutale Weise. Für Fans gibt es aber immerhin einen kleinen Lichtblick: Wie bereits einige Trailer zeigen, dürfen wir in den späteren Folgen nämlich noch so einige Rückblicke erwarten, die Joels und Ellies Beziehung über die letzten fünf Jahre näher beleuchten.

1:15 The Last of Us: Der neue Trailer bereitet darauf vor, was in Staffel 2 noch alles auf uns zukommt

Eine weitere dieser Szenen, die bislang noch nicht so deutlich angeteast wurde, hat der Joel-Darsteller dagegen selbst angedeutet. Im Interview mit News5Everywhere (im Video ab 4:10) wurden Pedro Pascal und Bella Ramsey nämlich auch nach einzigartigen Momenten gefragt, die sie beim Filmen der zweiten Staffel erlebt haben.

Pedro Pascal erinnert sich dabei vor allem an den Gitarren-Unterricht, den er von seinem Co-Star bekommen hat:

"Ich erinnere mich daran, sehr großzügige Gitarren-Lektionen von Bella erhalten zu haben. Das waren die geduldigsten und ermutigenden Stunden, die ich je bekommen habe. Viel besser als der Vocal Coach."

Auch Bella Ramsey meldet sich dabei zu Wort und hat vor allem Lob in petto:

"Du bist echt gut mit der Gitarre geworden. [Pascal: "Du lügst doch."] Für den Tag. Du warst echt gut für den Tag. Und das war alles, was du brauchtest."

Fans der Spielvorlage dürften jetzt natürlich bereits hellhörig werden. In The Last of Us Part 2 gibt es nämlich noch eine wirklich schöne Szene, in der Joel Ellie Gitarre vorspielt und ihr dabei das Lied Future Days vorsingt:

Interessanterweise ist der Name des Songs von Pearl Jam auch gleichzeitig der Titel der ersten Episode von Staffel 2. Allerdings singt Joel hier nicht, wir sehen ihn lediglich kurz mit einer Gitarre, als er deren Saiten für Ellie wechseln geht.

Pedro Pascals Aussage über den Vocal Coach lässt uns also darauf hoffen, dass die Gesangsszene trotz des irreführenden Namens der ersten Folge doch noch in einer späteren Episode auftaucht und nicht gestrichen wurde. Es wäre definitiv noch einmal ein bittersüßer Moment zwischen Joel und Ellie.

Falls sich die Serie dahingehend an das Spiel hält, sollten wir übrigens auch noch eine Gesangseinlage von Bella Ramsey erwarten können. In einer optionalen Szene im Spiel kann Ellie nämlich Take on Me auf der Gitarre spielen.

Was für einen Song würdet ihr gerne einmal von Pedro Pascal oder Bella Ramsey gesungen hören?