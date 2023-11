One Piece: Shanks kehrt im Anime für eine emotionale Szene zurück und verrät seine Pläne

One Piece-Charakter Shanks hat lange mit Abwesenheit geglänzt, jetzt taucht er aber endlich wieder im Anime auf.

One Piece-Kapitel 1081 ist da und hält für Fans der Anime-Serie ein willkommenes Wiedersehen bereit. Einige Szenen widmen sich nämlich Shanks und den Rothaar-Piraten. Die nähern sich Wano Country und eigentlich freuen sich alle (bis auf Lysops Vater) darauf, endlich nach so langer zeit Ruffy und die Strohhutpiratenbande wiederzusehen. Aber dann kommt es doch anders.

One Piece: Anime bringt Shanks für rührende Szene zurück und zeigt, was Ruffys Vorbild vorhat

Darum geht's: Die Anime-Version des One Piece-Manga nähert sich dem Ende des Wano Country-Arcs und die Ereignisse ziehen weite Kreise in der Welt der Serie. Das bringt unter anderem auch den Kapitän der Rothaarpiratenbande Shanks auf den Plan.

Wer ist Shanks? Shanks ist so etwas wie das große Idol von Monkey D. Ruffy. Ihm verdankt der One Piece-Held seinen Strohhut und überhaupt erst die Inspiration, ein waschechter Pirat werden zu wollen. Ohne Shanks hätte Ruffy wohl auch nie seine Gum-Gum-Teufelsfrucht bekommen und verspeisen können.

Seit geraumer Zeit warten One Piece-Fans auf das große Wiedersehen von Shanks und Ruffy. Auch wegen des Versprechens, dass Letzterer Ersterem seinen Strohhut zurück geben muss, wenn sich die beiden wiedersehen und Ruffy ein berühmter Pirat geworden ist.

Emotionale Szene: In Kapitel 1081 nähern sich die Rothaarpiraten Wano Country und sind zum überwiegenden Teil ganz versessen darauf, endlich wieder der Strohhutpiratenbande gegenüber zu treten.

Shanks erinnert sich im Zuge dessen daran, wie es war, als er Ruffy als Kind begegnet ist und ihn vor all den Jahren zurück gelassen hat. Eine Szene, die natürlich vor allem durch viel Nostalgie punktet und bei den allermeisten Fans sehr gut ankommt:

Zusätzlich denkt Shanks auch noch daran zurück, wie er überhaupt in den Besitz der Gum-Gum-Teufelsfrucht gekommen ist, die ihm später von Ruffy geklaut wurde: Er hat sie selbst von einem Militärschiff geklaut.

Wie geht es weiter? Obwohl die Rothaar-Piraten sich eigentlich mit Ruffy und seiner Strohhutpiratenbande treffen wollten, entscheidet Shanks, das nicht zu tun. Stattdessen macht er sich lieber mit seiner Piratencrew auf den Weg, selbst das One Piece zu finden und es sich zu schnappen. Dabei wissen wir selbstverständlich immer noch nicht so richtig, was es mit dem legendären Schatz eigentlich auf sich hat.

Wie hat euch das neueste Kapitel gefallen? Was sagt ihr zur emotionalen Shanks-Szene?