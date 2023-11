Zwei Jahre getrennt - Das haben die Strohhüte von One Piece in der Zeit gemacht

Die ganze Crew zusammen. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Was die Strohhut-Piraten in der Zeit des Timeskips getrieben haben und wo sie so lange waren, ist extrem wichtig für ihre Charakterentwicklung in One Piece. Diese Zeitspanne von zwei Jahren und die gewonnenen Erfahrungen spiegeln sich jetzt noch im Verhalten der einzelnen Strohhut-Piraten wider.

Noch bevor wir zu den einzelnen Crewmitglieder kommen, erklären wir euch kurz, was vor dem Zeitsprung vorgefallen ist.

Spoilerwarnung: Der folgende Artikel verrät Ereignisse des Animes in Episode 517 und Kapitel 597 der Mangas.

Das passierte vor dem Timeskip

Die Bande wurde in der Sabaody Archipel Arc voneinander getrennt. Statt sich mit den verstreuten Kameraden wiederzuvereinen, entschied Ruffy sich dazu, seinen Bruder Ace vor der Exekution durch die Marine zu retten.

Es kam zu heftigen Kämpfen und Ace von Admiral Akainu, davor bekannt als Sakazuki, wurde vor Ruffys Augen getötet. Diese einschneidende Erfahrung ließ Ruffy realisieren, dass seine Crew der “Neuen Welt” nicht gewachsen war. Darum schickte er den Strohhüten eine versteckte Nachricht, dass sie sich in zwei Jahren wiedersehen werden.

Das passierte während des Timeskips

Money D. Ruffy

Ruffy ist bereit seine Crew wiederzusehen. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Ruffy wurde in dieser Zeit von Silvers Rayleigh, einem der ersten Mitglieder von Gold Roger, trainiert. Umzingelt von gefährlichen Bestien, lernte er unter extremen Wetterbedingungen Haki einzusetzen und wurde generell stärker.

Durch sein Training gewann er nicht nur an Kraft, sondern meisterte auch die Basis aller drei Haki-Arten , was zur Entstehung von Gear 4: Bounceman (auch bekannt als Boundman) und Gear 4: Snakeman führte.

Lorenor Zorro

Zorro in neuer Kleidung. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Zorro wurde nach Kuraigana Island geschickt, eine Insel, auf der eine Menschenaffenart namens Humandrill und der beste Schwertkämpfer der Welt, Falkenauge, leben. Er war sich bewusst, dass er zu dieser Zeit noch nicht stark genug war, Falkenauge zu besiegen und somit nicht der stärkste Schwertkämpfer auf der Welt werden konnte.

Um Ruffy besser unterstützen zu können und seine eigenen Ziele zu erreichen, ließ Zorro sich von Falkenauge selbst trainieren. So verfeinerte er seinen Schwertkampf-Stil und lernte Observationshaki und Rüstungshaki.

Nami

Nami in einer Bar. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Nami verbrachte die zwei Jahre auf Weatheria, einer künstlichen Himmelsinsel. Auf dieser sind Wetter-basierenden Technologien das Spezialgebiet und Nami eignete sie sich an. Sie erweiterte nicht nur ihre navigatorischen Fähigkeiten, sondern auch ihren Klima-Taktstock mit Windknoten zum sogenannten “Sorcery Clima-Tact”.

Lysop

Lysop ist verlegen. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Gestrandet auf dem Bowin-Archipel, einer Kette aus riesigen fleischfressenden und als Insel getarnten Pflanzen, traf Lysop auf den Botaniker Herakles. Herakles brachte Lysop bei, wie er mit einer besonderen Saat namens “Pop Green” kämpfen kann. Dadurch erweiterte sich Lysops Kampf-Arsenal um seine neue Schleuder aus Ranken, Gas und fleischfressenden Pflanzen.

Sanji

Sanji ließ sich einen neuen Bart wachsen. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Sanji wurde ins Königreich Kamabakka geschickt, wo er von Ivankov, einem Meister der Kampftechnik Newkama Kenpo, traf. Von ihm bekam Sanji das Angebot, die spezielle Kochkunst des Königreichs erlernen zu dürfen, aber nur unter bestimmten Bedingungen: Nämlich, wenn er es schafft, die 99 Meister des Newkama Kenpo zu besiegen, während er den anderen Einwohnern im Königreich ausweicht.

Er erlernte dadurch zwei neue Techniken: Skywalk, mit dem er sich durch Tritte in der Luft oben halten kann und Hell Memories, eine Erweiterung seiner Attacke Teufelsbein, mit der er Gegner durch einen harten Tritt entzünden kann.

Chopper

Chopper in seiner "Kung Fu Point"-Form. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Tony Tony Chopper verbrachte die Zeit im Königreich Torino, einer Insel, auf der Menschen gigantischen Vögeln unterwürfig sind. Dort studierte er fortschrittliche Technologie und Medizin, um seine Fähigkeiten zu erweitern und zu verbessern.

Dank seiner Recherche entwickelte Chopper die Transformation “Kung Fu Point” und ihm war es möglich, seine Teufelsfrucht-Fähigkeiten so auszubauen, dass er für die Mehrheit seiner Transformationen keinen Rumble Ball mehr braucht.

Nico Robin

Nico Robin mit langen Haaren. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Im Vergleich zu den anderen Strohhüten hat es Nico Robin nicht an einem einzigen Ort gehalten. Kuma schickte sie ursprünglich zu Tequila Wolf, einer gigantischen Brücke, wo sie Arbeit für die Regierung verrichten musste.

Als die Revolutionsarmee den Ort befreite, schloss sie sich dieser an. Nach den zwei Jahren wurden ihre Flora-Frucht-Fähigkeiten effizienter. Sie ist seither in der Lage, sich selbst zu klonen, große Körperteile herbeizurufen und beherrscht Gyojin-Karate (Fischmenschen-Karate).

Franky

Frankie mit kurzen Haaren und neuen Modifikationen. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Franky verbrachte die Zeit auf Karakuri Island, einer technologisch fortgeschrittenen Insel und Geburtsort von Dr. Vegapunk. Dieser hatte angeblich viele unfertige Erfindungen und Blaupausen auf der Insel hinterlassen.

Franky nutzte sie, um sich zu Battle Franky-37 aufzuwerten. Das ermöglicht ihm einen Laserstrahl namens Franky Radical Beam. Er kreierte ebenfalls ein Motorrad und einen Panzer, die sich zu einem Mech-Anzug namens Battle Franky-38 kombinieren lassen.

Brook

Pappag und Brook in flamboyanter Kleidung © Toei Animation/Eiichiro Oda

Im Gegensatz zu Robin steckte Brook auf Nakamura Island fest, wo Kuma ihn hingeschickt hatte. Die Okkultisten auf der Insel hielten Brook für Satan und obwohl er ihnen geholfen hatte, wurde er von ihnen entführt und gezwungen, für sie zu performen.

Schließlich wurde er unter ihnen zum Rockstar namens “Soul King" und Brook meisterte damit die Kräfte der Totenreich-Teufelsfrucht. Über die Jahre entwickelte Brook ein tiefes Verständnis der Seelen, die ihm diese Kraft geschenkt hatten und die Technik, Seelen-Energie zu manipulieren.

Es ist ihm nun möglich, seine Seele von seinem Körper zu trennen, seine Gliedmaßen abzutrennen und wieder zu vereinen. Mit “Chill of the Underworld” kann er alles einfrieren, was seine Klinge berührt.

Jetzt, da ihr erfahren habt, was jeder Einzelne von den Strohhutpiraten in den zwei Jahren gemacht hat, stellt sich die Frage: Wer hat nach eurer Ansicht die stärkste Charakterentwicklung durchgemacht?