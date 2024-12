One Piece-Leak enthüllt neue Outfits der Strohhüte und Fans sind begeistert!

Ruffy und seine Freund*innen bekommen einen komplett neuen Look in der Elban-Arc. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha)

Der Manga von One Piece befindet sich derzeit aufgrund der Feiertage in einem unregelmäßigen Release-Rhythmus, der noch mindestens bis zum 12. Januar 2025 andauern wird. Dennoch sollte diese Woche, am 3. Januar 2025, das 1135. Kapitel erscheinen. Unglücklicherweise für Shueisha, den Verlag hinter dem Wochenmagazin Shonen Jump, und glücklicherweise für Fans, wurde das kommende Kapitel versehentlich bereits eine Woche vorher auf der offiziellen Seite MangaPlus veröffentlicht.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird das kommende Kapitel 1135 von One Piece behandelt, das aktuell noch nicht erschienen ist und geleakt wurde. Solltet ihr also noch bis zur offiziellen Veröffentlichung am 3. Januar 2025 warten wollen, wird euch bereits in diesem Artikel der neue Look der Strohhüte vorweggenommen.

So konnten Fans das neue Kapitel 1135 vorab auf Französisch lesen. Dabei konnten wir auch einen ersten Blick auf die neuen Outfits der restlichen Strohhüte werfen - die komplette Crew passt nun perfekt in das Wikinger-Setting von Elban und die Fans lieben es!

Die Strohhüte im Wikinger-Look

Dank dem kleinen Missgeschick und der Misskommunikation zwischen Shueisha und der verantwortlichen Gruppe für den französischen Release des Mangas, wurde Kapitel 1135 etwas früher als geplant veröffentlicht und Fans hatten direkten Zugang über die offizielle Seite.

One Piece-Leser und -Leserinnen nahmen daraufhin nicht nur das Kapitel komplett analytisch auseinander und übersetzten es ins Englische, sondern konnten auch die restlichen Crewmitglieder der Strohhüte in ihren neuen Elban-Outfits sehen. Auch wir haben den Wikinger-Look der Piratenbande zu Gesicht bekommen und möchten ihn euch nicht vorenthalten.

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @OgHumanTripod hat sich die Chance des Missgeschicks nicht entgehen lassen und sofort einen Screenshot aus dem Manga-Kapitel erstellt, der Nico Robin, Jinbe, Franky und Brook in ihrer neuen Kleidung zeigt.

Ihre neuen Outfits scheinen perfekt zum aktuellen Setting in der Elban-Arc zu passen. Schließlich hat Oda sich beim Design der Riesen-Krieger und deren Heimatort sehr stark von der nordischen Mythologie und von Wikingern inspirieren lassen. Der Mangaka sprach sogar des Öfteren davon, dass die Anime-Serie “Wickie und die starken Männer” zu seinen Favoriten gehörte.

Alle vier Strohhüte im Manga-Panel bekamen einen Fell-Umhang, Gürtel und dazugehörige Wikinger-Schürzen. Abseits von Robin und Jinbe, bekamen Brook und Franky auch passende Wikinger-Helme, um den Look komplett abzurunden.

Ein weiterer One Piece-Fan und X-Nutzer*in @Sitback101 hat sogar in einem Beitrag alle Strohhüte in ihrem neuen Wikinger-Look zusammengeschnitten, den ihr hier sehen könnt:

Fans sind begeistert und freuen sich besonders über die Veränderung an Robins Outfit

Unter dem Beitrag äußern sich One Piece-Fans positiv über die neue Kleidung der Strohhut-Piraten und besonders oft wird Nico Robins Outfit gefeiert. Eiichiro Oda ist dafür bekannt, weiblichen Figuren eher Kleidung mit weniger Stoff zu geben und sehr viel Haut zu zeigen. Besonders bei Nico Robin ist es Fans öfter aufgefallen, doch bei der Elban-Arc scheint der Mangaka es sich anders überlegt zu haben und Leser*innen sind angetan von der Veränderung.



Wir haben euch einige Kommentare unter dem Beitrag herausgesucht:

“Das könnte bisher ihr (Robin) bestes Outfit sein!" Von @Wenma13

“Robins Outfit ist spitze! Oda hat es endlich nicht sexualisiert!” Von @zeumii

Hier könnt ihr den Manga lesen und die aktuelle Arc mitverfolgen

Während ihr auf die Fortsetzung der Anime-Serie noch bis April warten müsst, könnt ihr die aktuelle Elban-Arc bereits im Manga auf der offiziellen Seite von Shonen Jump namens MangaPlus lesen. Dort habt ihr Zugang zu allen 1134 One Piece-Kapiteln, die ihr komplett auf Deutsch lesen könnt.

Wie gefällt euch der neue Look der Strohhüte und welches Outfit ist euer Favorit?