One Piece: Die Synchronstimme von Son Goku hat auch im Piratenabenteuer einen Auftritt

Son Goku wird im japanischen Original von Masako Nozawa gesprochen - die auch einen Auftritt in One Piece hat. (Bildquelle: Toei Animation / Akira Toriyama)

In der Anime-Welt werden zahlreiche unserer Lieblingscharaktere von ein- und derselben Synchronsprecher*in übernommen. Gerade bei langjährigen Serien verwundert es nicht, dass hier und da mal eine Überschneidung stattfindet.

In der japanischen Ausstrahlung von One Piece findet sich so ein überraschender Gastauftritt einer legendären Synchronsprecherin wieder, die ihr so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattet. Denn während Masako Nozawa eigentlich für ihre Dragon Ball-Rollen als Son Goku, Gohan und Goten in Dragon Ball bekannt ist, gibt es die Sprecherin auch in einem frühen Arc des Piratenabenteuers zu hören.

Noch vor Choppers Auftritt gibt es sie erstmals zu hören

In One Piece übernimmt Nozawa nämlich ab Folge 81 die Stimme von Dr. Kureha, der 141 Jahre jungen Ärztin auf Drum Island. Zeitgleich ist Kureha auch die Mentorin von Tony Tony Chopper, der später als Schiffsarzt zu den Strohhutpiraten dazukommen sollte.

Im Hörvergleich kommt ihr mit einem geschulten Gehör vielleicht noch darauf, dass es sich hierbei um Gokus Synchronsprecherin handelt. Spätestens die ein bis zwei höheren Oktaven bei Gohan und Goten zeigen aber, wie variabel Nozawa ihren Job macht. Das bekommt ihr auch im folgenden YouTube-Video zu hören:

Die inzwischen 89-jährige Synchronsprecherin hat aber nicht nur die männlichen Stimmen der Goku-Familie in allen (!) Dragon Ball-Serien und -Spielen sowie die Rolle von Dr. Kureha übernommen.

Zu diesen Charakteren gesellen sich auch zwei weitere Anime hinzu, die man höchstwahrscheinlich weder mit Goku noch mit Kureha in Verbindung bringt: Nozawa lieh in einigen Folgen auch Doraemon im gleichnamigen Anime ihre Stimme.

Die vermutlich coolste Frau mit dreistelligem Alter in ganz One Piece: Dr. Kureha. (Bildquelle: Toei Animation / Eiichiro Oda)

Zudem ist die Synchronsprecherin in Digimon Tamers für die Stimme von Takatos Guilmon - inklusive aller Digitationen - verantwortlich.

Die größte Überraschung bei unserer Recherche ist aber eine andere: Es existiert eine japanische Vertonung der Peanuts. Ratet mal, wer hier die Stimme von Charlie Brown übernimmt …

