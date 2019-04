One Piece erfreut sich sowohl als Anime als auch als Manga größter Beliebtheit. Das liegt vor allem natürlich an der Original-Story und den Zeichnungen selbst, die beide von Schöpfer Eichiro Oda stammen. Der Zeichner und Erfinder zählt nicht nur zu den wahrscheinlich eifrigsten Manga-Schaffenden, sondern liefert auch immer wieder tonnenweise Fan-Service. Zum Beispiel, indem er Schwerter in menschlicher Form zeichnet. Klingt komisch, ist aber so.

Eichiro Oda zeichnet Zorros Schwerter in menschlicher Form

Be careful what you wish for: Wieso sich überhaupt jemand wünscht, Schwerter als Menschen dargestellt zu sehen, entzieht sich meiner Fantasie. Noch kurioser wirkt allerdings, dass Eichiro Oda dem Wunsch des Fans nachkommt und die drei Haupt-Katanas von Lorenor Zorro tatsächlich als Menschen zeichnet.

In der SBS-Ausgabe 92 (SBS steht für Shitsumon o Bosh? Suru oder "Ich beantworte Fragen" aka AMA= Ask me anything) hat ein Fan gefragt, wie Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu und Shusui wohl als Menschen aussehen würden und ob Eichiro Oda sie so zeichnen könne. Er kommt der Bitte nach.

So sehen die drei Schwerter aus:

Wenn ihr noch mehr One Piece wollt, habt hr Glück: Vor Kurzem wurde angekündigt, dass die ursprüngliche Manga-Vorlage für One Piece namens Romance Dawn als eigener Anime verfilmt wird.

Außerdem könnt ihr euch natürlich auch in One Piece: World Seeker als Ruffy auf Prison Island herumtreiben oder euch in Jump Force mit anderen Manga-Charakteren prügeln. Beide Spiele sind bereits für PS4 und Xbox One erschienen.

Was sagt ihr zu den Schwertern in menschlicher Form?

One Piece: World Seeker - Neue 4k-Screenshots ansehen