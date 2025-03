One Piece: Ruffys Traum könnte dank einer bestimmten Teufelsfrucht vorzeitig enthüllt werden

Ruffys wahrer Traum ist bis heute ein Geheimnis: Nur wenige Charaktere innerhalb des Mangas wissen Bescheid. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Im Manga von One Piece ist gerade einiges los. Während Ruffy und die Strohhüte mehr über die Geschichte ihrer Welt erfahren, schlafen ihre Feind*innen nicht und gehen ihren eigenen Zielen nach. Bis zum explosiven Zusammentreffen auf Elban, der Insel der Riesen, dürfte es also nicht mehr allzu lange dauern. Dann könnte sich womöglich auch erstmals Ruffys großer Traum offenbaren.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel geht es um aktuelle Manga-Ereignisse, die bis und in Kapitel 1143 stattfinden. Wenn ihr noch nicht so weit seid, werden euch wichtige Erkenntnisse vorweggenommen.

Theorie: Die Teufelsfrucht, die Ruffys Traum manifestiert

Die aktuellen Gegner*innen des Elban Arcs sind unter anderem die Mitglieder des Ritterordens der Götter. Sie haben sich auf die Insel der Riesen begeben, um einen Auftrag zu erfüllen: die Entführung der Riesenkinder.

Ein Teil dieses Plans ist auch der göttliche Ritter Killingham Limosiv, der die Kräfte der sogenannten “Kryptid-Zoanfrucht ‘Drachenfrucht‘ Model Quilin“ besitzt. Kurz gesagt macht ihn das zu einem Traumverwirklichungsmensch. Also die ideale Person, um die Albträume der Riesenkinder gegen sie zu verwenden oder auch, um Ruffys großen Traum endlich zu enthüllen.

Inwiefern ist Ruffys Traum überhaupt ein Thema?

Wenn ihr euch gerade fragt, ob Ruffys großer Traum nicht daraus besteht, mit dem Fund des One Piece zum König der Piraten zu werden, ist das verständlich. Tatsächlich liegt der Gedanke sehr nahe, weil der Kapitän der Strohhutpirat*innen immer wieder davon spricht.

König der Piraten zu werden, ist aber lediglich der Anfang von Ruffys Traum. Die damit einhergehende Macht sei das Mindeste, was für Ruffys wahre Ziele nötig ist. Das kommt ans Licht, als Ruffy seiner Crew in Kapitel 1060 erstmals die Ausmaße seines wahren Traums erzählt.

Die entsprechende Manga-Stelle zeigt den Leser*innen Ruffys Traum zwar nicht, jedoch die Reaktionen seiner Crew-Mitglieder. Diese decken von amüsiert bis schockiert ein weites Spektrum ab. Die Strohhutpirat*innen sind damit neben Shanks, Ace, Sabo und Yamato die einzigen Personen, die Bescheid wissen.

Die Traumverwirklichungsfrucht könnte Ruffys Traum vorzeitig aufdecken

Da Ruffy sich auf Elban gerade gleichzeitig mit einem Traumverwirklichungsmenschen befindet, weckt das verständlicherweise den Verdacht, dass wir bereits vor dem Finale des Mangas von Ruffys Traum erfahren könnten. Auf diese Idee sind Fans des beliebten Werkes bereits gekommen und haben sie auch schon mit der Community geteilt.

Ob Killingham jedoch überhaupt dazu fähig ist, Ruffys Traum in die Realität zu holen, wird sich noch zeigen. Die Details seiner Teufelskräfte sind noch verschleiert. In Kapitel 1143 scheint es aber so, als müsse die träumende Person kurz vor dem Einschlafen an etwas Bestimmtes denken, um es auch zu manifestieren – so wie Sommers Shepherd, der vor seinem Nickerchen an Salz denkt, das Killingham kurz darauf aus seinem Traum holt.

Deswegen kann es gut sein, dass Killingham nicht nach konkreten Träumen graben kann und deswegen bei Ruffy womöglich eher auf eine stolze Portion Essen als auf seinen wahren Traum stoßen würde. Vorausgesetzt, dass er Ruffy überhaupt in den Schlaf versetzen könnte. Anders als die Riesenkinder ist er nicht nur unglaublich stark, sondern besitzt auch das mächtige Königshaki, das ihn allgemein resistenter macht.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was haltet ihr von der Theorie? Und was denkt ihr, wird Killingham sonst noch manifestieren?