One Piece zeigt endlich, wie zwei mysteriöse Teufelsfrüchte aussehen - und eine gehört einem von Ruffys schlimmsten Feinden

Die beiden Teufelsfrüchte sehen nicht unbedingt zum Anbeißen aus.

Viele Charaktere aus One Piece haben schon einmal von einer Teufelsfrucht genascht. Dadurch sind sie an besondere Kräfte gelangt, verlieren allerdings die Fähigkeit, im Meerwasser zu schwimmen. Es gibt so viele Teufelsfrüchte, dass wir sie in einer GamePro-Liste für euch zusammengefasst haben.

Doch nur von den wenigsten Früchten wissen wir, wie sie aussehen. Deshalb ist es spannend zu erfahren, wie die Teufelsfrüchte vor ihrem Verzehr ausgesehen haben. In der 17. Ausgabe des Magazins zu One Piece hat Schöpfer Eiichiro Oda nun das Aussehen von zwei bislang unbekannten Früchten enthüllt.

One Piece: So sehen zwei der Teufelsfrüchte aus

Um welche Teufelsfrüchte geht es? Oda hat das Aussehen der beiden Teufelsfrüchte von Geisterprinzessin Perona und Donnergott Enel enthüllt. Dabei handelt es sich zum einen um die Geisterfrucht, zum anderen um die Donnerfrucht.

Mit der Donnerfrucht kann sein Körper in Elektrizität verwandelt und das Element kann in endlosem Maße erzeugt und kontrolliert werden

kann sein Körper in Elektrizität verwandelt und das Element kann in endlosem Maße erzeugt und kontrolliert werden Mit der Geisterfrucht können kleine Geister erzeugt werden, die zum Beispiel anderen das Selbstbewusstsein rauben. Der Anwender erhält selbst die Fähigkeit, zum Geist zu werden und so durch Wände zu fliegen.

Der X-Account newworldartur hat die beiden Früchte aus dem Magazin kopiert und teilt sie mit uns. Die Donnerfrucht von Enel sieht aus wie eine Birne mit Zacken, die vermutlich beim Essen pieksen würden.

Peronas Frucht hingegen sieht eher aus wie eine Mischung aus einer Banane und einem Kronleuchter, an dessen Enden sich Augen befinden. Die Teufelsfrucht sieht genauso gruselig aus wie Peronas Kräfte, die sie im Anschluss erhält. Beide Früchte sehen nicht unbedingt so aus, als wären sie schmackhaft.

Es reicht übrigens schon ein Bissen aus, damit die Person die Teufelskraft erhält. Als die CP-9-Agent*innen Ecki und Kalifa ihre Teufelsfrüchte essen, wurde ihnen erklärt, dass nur ein Bissen reicht, um die Kräfte anzunehmen.

Außerdem wurde in einer Novelle zu Ace erklärt, dass sich die Frucht nach einem Bissen in eine stinknormale Frucht ohne besondere Kräfte verwandelt. Deshalb können zwar mehrere Personen von einer Frucht essen, doch nur derjenige, der den ersen Bissen nimmt, erhält die Teufelskräfte.

Perona und Enel müssen also nicht die komplette Frucht gegessen haben, um ihre Teufelskräfte zu erhalten.

Was sagt ihr zu den Teufelsfrüchten? Hättet ihr einen Bissen genommen?