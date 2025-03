One Piece enthüllt im neuen Kapitel zwei neue Teufelskräfte der göttlichen Ritter, mit denen sogar Ruffy Probleme haben könnte

Eiichiro Oda dreht mit der Elban-Arc so richtig auf, denn der Mangaka stellt darin eine der mächtigsten Parteien in der Welt von One Piece vor: die göttlichen Ritter. Eine Gruppe aus mindestens neun Elite-Soldaten und Kämpfer*innen, die direkt den Fünf Weisen unterstehen.

Bis zur Elban-Arc hat der Mangaka – außerhalb des God Valley-Vorfalls – kaum ein Wort über die einzelnen Mitglieder des göttlichen Ritterordens verloren. Aber mit den aktuellen Ereignissen auf Elban im Manga macht der One Piece-Schöpfer der Community klar, wie mächtig der Orden eigentlich ist.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird die aktuelle Lage der Elban-Arc behandelt. Solltet ihr die Identität der göttlichen Ritter noch nicht kennen und den Manga noch nicht bis zur Elban-Arc gelesen haben, werden euch wichtige Informationen zu den Rittern und Arc vorweggenommen.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Es scheint, als hätte jedes Mitglied der göttlichen Ritter irgendeine Form von Teufelskräften. Im neuesten Kapitel demonstrieren sie bereits, wozu sie gemeinsam fähig sind, weswegen auf Elban die Hölle ausbricht.

Dabei könnten auch Ruffy und seine Crew so ihre Schwierigkeiten haben. Schließlich könnten sich ihre größten Ängste manifestieren und ihnen gegenüberstehen.

Die Teufelskräfte von Killingham Limotiv und die Monster auf Elban

Mit dem Release von Kapitel 1142 geht es auf Elban richtig rund. Die göttlichen Ritter haben mit ihrem “Spiel” angefangen und begonnen, die Riesen-Kinder auf der Insel zu entführen. Dabei verwenden Sommers, Killingham und Gunko ihre Teufelskräfte gemeinsam ein, um Elban ins Chaos zu stürzen und die Kinder wegzulocken.

[Lost In Translation] St. Kiringham's ability is almost certainly that of the kirin, a yokai devil from Chinese folklore (qilin) that is similar to a mix between a unicorn and a giraffe. Despite being among the most powerful yokai, the kirin is a symbol of peace #OnePiece pic.twitter.com/TO1HB9h9B9 — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) February 23, 2025

Es wurde dadurch indirekt enthüllt, welche starken Teufelskräfte Sommers und Killingham möglicherweise besitzen. Killingham hat womöglich Teufelskräfte, die Träume beeinflussen und Ängste manifestieren können.

Schließlich zeigt sich der Ritter immer wieder schläfrig und schläft auch mal während dem Geschehen ein. Eine deutliche Verbindung zu den schlafwandelnden Kindern, die von selbst nicht mehr zu wecken sind und von Gunko weggelockt werden.

Zudem wurden auch die größten Albträume und Ängste der Kinder zum Leben erweckt, die laut der Community auf Reddit ebenfalls mit Killinghams Teufelskräften zusammenhängen. Die erwachten Monster sind die gleichen Gestalten, die die Riesen-Kinder in der Schule als ihre größten Ängste gezeichnet haben.

Die Teufelskräfte von Sommers Shepherd und Wolfs Verletzungen

Sommers’ Teufelskräfte hingegen sollen laut Fans eine körperliche Verbindung zwischen den erwachten Monstern und ihrem “Host” hergestellt haben. Die Spekulation kommt aufgrund der Verletzungen des Sportlehrers Wolf, der nach dem Kampf mit einer Seeschlange schwer verwundet von Sauro und dem Rektor Kiba aufgefunden wird.

Die Theorie wird durch die Anmerkung des angeschlagenen Wolfs, die Kinder nicht anzufassen, zusätzlich verstärkt. Immerhin würden Sauro und der Rektor Kiba den Kindern doch nie absichtlich etwas zuleide tun. Das könnte also ein Hinweis auf die Verbindung der Monster und den schlafenden Kindern aufweisen.

I wonder why Mr. Wolf warns Saul against touching the children. Should we expect his state to be a result of that? pic.twitter.com/I1UTfDK9RG — Deicide talks One Piece ☠️ (@DeicideOP) March 9, 2025

In Kooperation mit Killingham hat Sommers mit seinen Teufelskräften die schlafwandelnden Kinder mit ihren Ängsten körperlich auf irgendeine Weise verbunden. Das bedeutet also, dass die Riesen-Krieger und Strohhüte genau wie Wolf in einem Kampf gegen die Monster den Kindern oder sich selbst großen Schaden zufügen könnten. Es hängt natürlich davon ab, wie genau Sommers’ Teufelskräfte funktionieren.

Die große Gefahr auf Elban und die Probleme der Strohhüte im Kampf gegen die Monster

Sollte sich wirklich herausstellen, dass Sommers mit seinen Teufelskräften den physischen Schaden einer Person mit etwas anderem verbinden kann, könnte es für Ruffy und Co. sehr gefährlich werden.

Dann könnte es nämlich dazu kommen, dass die größten Ängste der Strohhut-Piraten aufgrund von Killingshams Teufelskräften wahr werden und sie sich ihnen in einem Kampf stellen müssten. Besonders Lysop hatte große Probleme, da er für seine Ängstlichkeit bekannt ist und somit vor vielen Dingen furchtbare Angst hatte.

Die Strohhüte müssen sich vielleicht schon bald ihren größten Ängsten stellen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

In Kombination mit Sommers’ geheimnisvollen Teufelskräften könnten Ruffy und Co. zudem Verletzungen erleiden oder sich gegenseitig großen Schaden zufügen. Nicht zu vergessen, der psychische Terror, dem sie sich zusätzlich stellen müssten, wenn vor ihnen etwas Angsteinflößendes steht.

Es bleibt also spannend, wie der anstehende Kampf zwischen den göttlichen Rittern und den Strohhüten stattfindet und was sie unternehmen können, um die Kinder und ganz Elban zu retten.

Welche Teufelsfrüchte haben die zwei göttlichen Ritter eurer Meinung nach gegessen und wie wird der Kampf laut eurer Vorstellung auf Elban verlaufen?