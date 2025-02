One Piece-Theorie: Einer der neu enthüllten Götter könnte ein Mitglied der Strohhut-Piraten sein

Ruffy ist womöglich nicht der einzige Strohhut mit besonderen Götter-Kärften. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Mit dem Release von One Piece-Kapitel 1138 gibt es wieder jede Menge Gesprächsstoff für der Community. Schließlich enthüllte Eiichiro Oda die Existenz von mindestens drei weiteren Göttern abseits des bekannten Sonnengottes Nikas. Es dauerte nicht lange, bis Fans auf eine Vielzahl an Theorien gekommen sind, wer in der aktuellen Welt in welche Götter-Rolle schlüpfen könnte.

Eine dieser Theorien dreht sich sogar um ein Strohhut-Mitglied und den möglichen zukünftigen Waldgott: Tony Tony Chopper.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden aktuelle Ereignisse und Informationen der Elban-Arc in One Piece besprochen. Solltet ihr bisher nur den Anime geschaut haben oder im Manga noch nicht auf dem Laufenden sein, werden euch bedeutende Enthüllungen und Wendepunkte in der Geschichte vorweggenommen.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Die wahre Identität des Waldgottes und die Teufelsfrucht von Chopper

Diese Vermutung äußert One Piece-Fan und X-User @writingpanini, auch bekannt als “Panini”. In seinem auf X veröffentlichten Beitrag behauptet Panini, die Identität und Reinkarnation des Waldgottes, der in der alten Schrift “Harley” auftaucht, herausgefunden zu haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Panini geht davon aus, dass die Teufelsfrucht des Waldgottes – ebenso wie die des Sonnengottes –die erste ihrer Art gewesen sein muss. Der Fan bezeichnet diese Art von Teufelsfrucht als “Original” und erwähnt die japanische Schreibweise der speziellen Teufelsfrucht “Hito Hito no Mi”.

Der Fan macht auch darauf aufmerksam, dass Choppers Teufelsfrucht die einzige mystische und legendäre Frucht ist, die nicht den Titelzusatz “Model” trägt und dass bis heute nicht bekannt ist, welche Art von Teufelsfrucht Chopper tatsächlich gegessen hat. Es könnte sich also um das Modell der legendären “Hito Hito No Mi”-Waldgott-Frucht handeln.

Die Teufelsfrucht sieht aus wie ein Pilz, der im Wald wächst

Choppers Monsterpoint-Form ist gigantisch und überaus mächtig. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Als weiteres Indiz greift Panini eine alte Frage an Eiichiro Oda auf, in der ein Fan nach der Wirkung der “Hito Hito No Mi”-Frucht fragte und Oda überraschend vage antwortete.

Fan: “Was passiert, wenn jemand die “Hito Hito no Mi” isst?”

Oda: “Ich sollte wohl sagen „menschlich werden“. Äh, man könnte sagen, es ist wie erwachsen werden oder seinen wahren Geist finden oder so. Also im Grunde genommen wird die Person menschlicher leben. Nun. Das kann man so sagen oder auch nicht.”

Außerdem greift Panini von Choppers Teufelsfrucht auf. Die Teufelsfrucht ähnelt äußerlich einem Pilz, der in Wäldern zu finden ist. Somit besteht bereits eine metaphorische Verbindung zwischen der Teufelsfrucht und einem Wald, der wiederum eine Anspielung auf den Gott des Waldes sein könnte.

Eiichiro Odas Inspiration aus unterschiedlichen Mythologien und Blackbeards Zerstörung von Choppers Dorf

Choppers Traum, alles auf der Welt heilen zu können, ist ein nobles Ziel. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Odas Liebe zu bekannten Mythologien zeigt unter anderem bereits im Schwert “Cerberus” von Shamrock Figarland oder dem verfluchten Prinzen Loki auf Elban. Cerberus ist ein dreiköpfiger Höllenhund aus der griechischen Mythologie, während Loki der Name eines nordischen Gottes ist.

So ist es nicht verwunderlich, dass Panini bei der Erwähnung des Waldgottes an Cernnunos denkt, den Gott der Natur aus der keltischen Mythologie. Cernnunos wird meist als Tierwesen mit Geweih und menschlichen Zügen dargestellt – wie Chopper in One Piece. Der keltische Gott gilt als Hüter der Natur und der Tiere, eine weitere Parallele zu Chopper.

Der Arzt mit dem Strohhut hat den Traum, alle Lebewesen und Menschen auf der Welt heilen zu können. Eine passende Einstellung, um in die Rolle des Waldgottes aus dem alten Text auf Elban zu schlüpfen.

Schließlich weist der Fan noch darauf hin, dass der gefürchtete Blackbeard in der Vergangenheit Choppers Dorf zerstört hat. Panini stellt die Theorie auf, dass der grausame Pirat vielleicht die wahre Identität von Choppers Teufelsfrucht kannte und danach suchte.

Zwei Strohhut-Mitglieder mit göttlichen Teufelsfrucht-Kräften wäre etwas zu heftig

Ruffy und Nikas Verbindung ist kristallklar, aber wie steht es um die anderen Götter? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Es ist wichtig zu erwähnen, dass es unter Paninis Beitrag neben viel Zustimmung auch gegenteilige Meinungen gibt. Der Grund für die Ablehnung dieser Theorie ist die unglaubliche Stärke, die die Strohhüte in den Kampf einbringen würden, wenn Chopper wie Ruffy ebenfalls im Besitz einer legendären Teufelsfrucht wäre und sich dann als einer der vier heiligen Götter der alten Legende herausstellen würde.

Ob sich Paninis Theorie am Ende bewahrheitet, oder ob die Reinkarnation des Waldgottes eine ganz andere Figur in der Geschichte von One Piece sein wird, wird die Zukunft zeigen – vermutlich schon mit der Veröffentlichung des nächsten Kapitels.

Wie ist eure Meinung zu den neu enthüllten Göttern aus der antiken Schrift “Harley” und welche Theorien für jeden einzelnen Gott?