One Piece-Fans bemerken ein großes Ei auf Gol D. Rogers Schiff und es könnte wichtiger sein als ihr dachtet

Hat Gol D. Roger etwa eine antike Waffe auf seinem Schiff gehabt? (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Die Welt von One Piece ist nur so gefüllt von kleinen Hinweisen auf den legendären großen Schatz. Fans der beliebten Shonen-Reihe wurden über die Jahre immer wieder von One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda mit neuen Story-Inhalten zum Schatz überrascht.



Schließlich ist der Mangaka dafür bekannt, heimlich Hinweise in seiner Geschichte zum legendären Schatz, noch nicht vorgstellten Figuren oder zu ungelösten Geheimnissen zu verstecken.

Da ist es nicht überraschend, dass Fans die meisten Dinge von One Piece etwas genauer unter die Lupe nehmen. Darunter fällt auch das Schiff von Gol D. Roger und seiner Crew. Ein Fan entdeckt sogar etwas Außergewöhnliches – Ein riesiges Ei mitten auf dem Schiff!

Fans haben unterschiedliche Theorien

Anderen Fans der Reihe scheint das große Ei ebenfalls aufgefallen zu sein, aber hatten ihm weniger Beachtung geschenkt – bis Reddit-Nutzer*in Backalog20 sich gefragt hat, was das eigentlich ist und ob Oda selbst darüber schon einmal etwas gesagt hat.

Obwohl es unter dem Beitrag zu unterschiedlichen Vermutungen über den Inhalt des Eis kommt, gibt es eine langjährige Theorie, die für Fans am meisten Sinn ergibt: Die antike Waffe Uranus!

Das Ei ist ein Teil der antiken Waffe Uranus

Das riesige Ei ist nichts Neues in der One Piece-Community. Schon seit Jahren beschäftigen sich Fans der Serie mit dem mysteriösen Ei auf der Oro Jackson, Rogers Schiff. Bereits vor fünf Jahren hat Reddit-Nutzer*in und One Piece-Fan Arcade_Theatre eine plausible Theorie zum geheimnisvollen Ei aufgestellt, die bis jetzt noch von anderen Zuschauer*innen und Leser*innen aufgegriffen wird.

In seiner Theorie handelt es sich hierbei um die antike Waffe Uranus oder einen Teil davon. Genau genommen soll in ihr ein mystisches vogelähnliches Wesen hausen, das als Roc bekannt ist. Dieser Vogel soll, wie bei Shirahoshi mit ihren Poseidon-Kräften, die Kräfte der antiken Waffe Uranus haben.

Shirahoshi hat die Kräfte der antiken Waffe Poseidon. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Der Fan taucht noch etwas tiefer in seine Begründung für seine Vermutung ein und spricht von den anderen zwei gefährlichen antiken Waffen aus dem leeren Jahrhundert: Pluton und Poseidon. Jede einzelne Waffe soll eine Ebene in der Welt von One Piece repräsentieren:

Pluton repräsentiert die Oberfläche

repräsentiert die Oberfläche Poseidon repräsentiert die Meere

repräsentiert die Meere Uranus repräsentiert den Himmel

Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Uranus auf Altgriechisch “Himmel” bedeutet und somit seiner Begründung noch etwas mehr Glaubwürdigkeit verleiht.

Ein weiteres Beispiel stützt die Theorie der antiken Waffe

Diese fünf Jahre alte Theorie wird zusätzlich noch von einem Kommentar im erwähnten neuen Reddit-Beitrag von Backalog20 mit einer neuen Perspektive beleuchtet.

Laut Hiruma_kun gehören zu den drei antiken Waffen jeweils eine Person mit königlichem Erbe, die fähig ist, die Stimme aller Dinge zu hören, ein gigantisches Schiff und eine alte antike Kreatur. In seinem Beispiel führt er das genauer aus:

Poseidon

Person mit königlichem Erbe: Shirahoshi

Antike Kreatur(en): Seekönige

Das große Schiff: Noahs Arche auf Fish-Man Island

Pluton

Person mit königlichem Erbe: Momonosuke

Antike Kreatur(en): Zunesha

Das große Schiff: Das große Kriegsschiff unter Wano

Uranus

Person mit königlichem Erbe: Vivi

Antike Kreatur(en): Die Kreatur im Ei auf der Oro Jackson

Das große Schiff: Das unbekannte fliegende Objekt in Imus Besitz

Der Redditor betont in seiner Anmerkung zusätzlich, dass Vivi schon immer einen Bezug zu Vögeln hatte und immer wieder mit ihnen gezeichnet wurde. Als Beispiele nennt er Karoo, Morgan und Pell. Das könnte bereits auf ihre Verbindung auf eine vogelähnliche Kreatur im Ei hinweisen.

Das Ei bleibt ein Mysterium

Letzten Endes ist und bleibt das Ei bis heute noch eines der größten Mysterien in der Geschichte von One Piece bis Eiichiro Oda womöglich das Geheimnis lüftet und den Fans verrät, was genau sich in dem Ei befindet.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Mangaka das Ei auch nur spontan eingebaut hat und es keine Relevanz für die Geschichte hat, aber Fans zweifeln daran. Schließlich befindet es sich nicht auf irgendeinem Schiff, sondern auf der Oro Jackson, dem Schiff von Gol D. Roger, dem damaligen König der Piraten.

Es ist also anzunehmen, dass dieses große Ei im Laufe der Geschichte von One Piece noch eine große Rolle spielen wird und womöglich sogar eines der Puzzleteile des großen Schatzes ist.

Was ist eurer Meinung nach in dem Ei und was denkt ihr über die antike Waffen-Theorie?