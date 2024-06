One Piece: Einer der seltsamsten Sätze des Piratenkönigs ergibt jetzt endlich einen Sinn

Was dem König der Piraten wohl die Lachtränen ins Gesicht treibt? Darüber können wir nur spekulieren.

In One Piece geht’s grad drunter und drüber – zumindest im Manga. In den aktuellen Kapiteln werden Theorien bestätigt oder wiederlegt, die teilweise schon seit Jahren im Internet herumkursieren. Natürlich beantwortet Oda uns nicht direkt alle Fragen, sondern erschafft mit jeder Antwort neue Möglichkeiten.

Achtung! Im Folgenden besprechen wir die aktuelle Handlung des One-Piece-Mangas. Wer also Kapitel 1116 noch nicht gelesen hat oder nur den Anime schaut, sollte also vielleicht nicht weiterlesen. Außerdem handelt es sich dabei nur um eine Theorie und nicht um bestätigte Inhalte.

Gol D. Roger hat schon immer auf Ruffy gewartet

In einem YouTube-Video erklärt der One-Piece-Theoretiker "TheLibraryofOhara", wieso Gol D. Roger und seine Crew auf Laugh Tale lachen mussten. Verzweiflung über den aktuellen Stand der Welt und ihren laufenden Untergang sei einer der Gründe. Es soll jedoch laut "TheLibraryofOhara" kein rein ironisch-verzweifeltes Lachen gewesen sein, sondern auch eines voller Vorfreude.

"TheLibraryofOhara" vermutet nämlich, dass Gol D. Roger auf Laugh Tale erfahren hat, dass jemand den Willen von Joy Boy erben und zum nächsten Sonnengott Nika werden würde. Das soll auch der Auslöser für sein Lachen sein.

Irgendwie müsste Roger auf Laugh Tale mitbekommen haben, dass Joy Boys Nachfolge bereits nach 20 Jahren auftauchen und der Weltregierung den Krieg erklären würde. Im Manga-Kapitel 972 schreibt er nämlich einen Brief an Toki und berichtet von einem Krieg in 20 Jahren. Das ist auch der Grund, wieso Toki Momonosuke und die Akazaya in die Zukunft schickt.

„Oh Joy Boy… Ich wünschte, ich wäre in deiner Zeit geboren!!“ Gol D. Roger in Kapitel 967

Das würde auch dem Satz von Roger eine neue Bedeutung verleihen, in dem er sich wünscht, in der Zeit von Joy Boy geboren worden zu sein – es kann auch durchaus der zukünftige Joy Boy damit gemeint sein, dessen Reise Roger gerne noch miterlebt hätte.

Die Theorie würde auch erklären, wieso sich Gol D. Roger der Marine so bereitwillig gestellt hat. Er wollte das Piratenzeitalter einläuten, damit sich die Chancen für Joy Boys Nachfolger verbessern und dadurch die Welt vor dem Versinken retten.

Zu dem Zeitpunkt war das die einzige Möglichkeit, wie sich der sterbende Roger für die Zukunft einsetzen konnte. Andere Kernelemente für den Krieg sind zum Beispiel die antiken Waffen. Poseidon war zu Rogers Lebzeiten noch nicht geboren worden und die geschlossenen Grenzen von Wano hielten Pluton verborgen.

Was haltet ihr von der Theorie und meint ihr, dass Gol D. Roger über Nika Bescheid wusste?