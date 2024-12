One Piece-Fan holt geheimnisvollen Forscher zurück auf den Radar und enthüllt eine wichtige Botschaft

Um Dr. Vegapunkt schwirrten ebenfalls viele Mysterien, die im Egghead Arc erst nach vielen Jahren gelüftet wurden.

One Piece spielt in einer bunten Welt, die eine jahrhundertelange Geschichte hat und von der mittlerweile viele Charaktere ein Teil sind. Darunter ist auch der Entdecker Louis Arnot, der zuletzt im aktuellen Kapitel 1132 Erwähnung fand. Tatsächlich kam sein Name das erste Mal bereits in Kapitel 115 vor, das vor 25 Jahren erschienen ist.

Achtung, Spoilergefahr! Wir gehen auf Inhalte im Verlauf von One Piece ein, die mit dem Charakter Louis Arnot in Verbindung stehen. Darunter sind auch welche aus dem aktuellen Manga-Kapitel 1132.

Fan-Theorie über die Rolle von Louis Arnot und wieso er in Elban sein könnte

X-User @3SkullJoe erstellt gerne Theorien zu One Piece und auch er hat sich über die Silhouette in Kapitel 1132 Gedanken gemacht. Viele Fans denken nämlich, dass es sich dabei um den unbekannten Charakter handelt, der in der Cover-Story von Kapitel 631 auftaucht und mit dem Leuchtturmwächter Krokus trinkt.

Die Theorie von @3SkullJoe holt aber einen längst vergessenen Charakter zurück auf den Radar: Louis Arnot. Nach vielen, vielen Jahren wird der Entdecker in Kapitel 1132 namentlich erwähnt. Im letzten Drittel des Kapitels könnt ihr seine Worte lesen, die er über Elban verliert:

„Jedoch… eines will ich an dieser Stelle niederschreiben… über Elban, das mysteriöse Land, wo die Grossherzigkeit zuhause ist… und ich wünsche mir, dass ihr euch diese Worte tief in eure Herzen einprägt… ihr dürft in diesem Land nicht lange verweilen. Louis Arnot, Entdecker“

Während insbesondere der letzte Satz bei der Community bereits die Theorie ausgelöst hat, dass der Zeitfluss in Elban anders als auf dem Rest der Welt verläuft, hat sich @3SkullJoe hingegen auf Louis Arnot selbst konzentriert. Dass er in Elban auftauchen könnte, könnte nämlich eine indirekten Verbindung zu den Strohhutpiraten andeuten.

Louis Arnots erste Erwähnung und das Buch “Brag Men“

Der Entdecker Louis Arnot wird das erste Mal in Kapitel 115 erwähnt, als Nami sich daran erinnert, in einem Buch von der Insel Little Garden erfahren zu haben. Das Buch mit dem Titel “Brag Men“ wurde von Arnot verfasst.

In einem SBS, dem Format in dem Mangaka Eiichiro Oda Fan-Fragen beantwortet, erfahren wir außerdem, dass das Buch Brag Men kritisch von der Weltbevölkerung in One Piece aufgenommen wird. Die Leser*innen haben die Geschichten des Autors als zu wild empfunden und ihm deswegen auch keinen Glauben geschenkt.

Es ist interessant zu erwähnen, dass das Buch laut Oda im SBS alleine durch die Arbeit der Gelehrten von Ohara existiert, die das Wissen für die Nachwelt aufbewahren. Genau diese Gelehrten hatte die Weltregierung auf dem Schirm, weil sie nicht wollte, dass diese verbotenes Wissen beziehungsweise die Wahrheit über die Weltgeschichte verbreiten. Das war schließlich auch der Grund für den Buster Call auf die Ohara.

Paralellen zwischen Lügnern und Verbindungen zu den Strohhutpiraten

User @3SkullJoe entdeckt zwischen den angeblichen Lügengeschichten von Arnot Parallelen zu Montblanc Noland – auch bekannt als Noland, der Lügner. Wir erinnern: Er erzählte dem König von Lvneel von der goldenen Stadt Shandora, die jedoch beim Besuch der beiden nicht mehr aufzufinden war. Dadurch bekam er seinen Titel und seine Berichte wurden in einem Kinderbuch verewigt, anstatt dass ihnen weiter Beachtung geschenkt wurde.

Theorie-Ersteller*in @3SkullJoe hält dabei fest, dass dies wiederum Parallelen zu Lysop aufweist, der zwar auch für seine Lügen bekannt ist, sie sich aber manchmal trotzdem als wahr herausstellen. Ebenfalls sei zu beachten, dass Nami nicht nur in Verbindung mit dem Buch Brag Men gebracht wird, sondern auch diejenige war, die das Logbuch von Noland in Kapitel 228 gelesen hat.

Dies veranlasst @3SkullJoe anzunehmen, dass Nami in Elban eine wichtige Rolle spielen könnte:

More than once now, Oda has depicted Nami as a Giant in the colour pages.



This seems to suggest that Nami will have particular importance in Elbaf.



Putting this together with what we've just discussed. I believe that we can expect Nami to play an important role in Arnot's plot. pic.twitter.com/vWoC45Abf1 — Typical Joe (@3SkullJoe) November 30, 2024

Louis Arnot auf Elban?

Mit all diesen Informationen im Hinterkopf glaubt @3SkullJoe, dass es sich bei der mysteriösen Silhouette am Ende von Kapitel 1132 um Louis Arnot handelt, der auf Ruffy und Co. in Elban wartet. Sein Wunsch, die Strohhutpiraten zu treffen, leitet @3SkullJoe von der Verbindung zum Charakter, der mit Krokus in Kapitel 631 anstoßt, ab.

So nimmt @3SkullJoe an, dass es vorstellbar sei, dass Krokus Arnot bei diesem Treffen von Ruffy und Co. erzählt habe, genauso wie die Tatsache, dass ihn die Crew an Gol D. Rogers Piratenbande erinnere.

Das sei dann Motivation genug gewesen, damit Arnot sich auf den Weg zur Insel der Riesen aufgemacht hat, um Ruffy und Co. zu treffen.

Was haltet ihr von der Theorie von X-User @3SkullJoe? Ist sie eurer Meinung nach glaubhaft?