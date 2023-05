One Piece: Welche Teufelsfrucht-Kraft wollt ihr am liebsten haben?

Welche Teufelsfrucht ist für euch die beste?

Teufelsfrüchte gehören zu den mächtigsten Gegenständen in der Welt von One Piece. Nicht nur sind sie verdammt selten, sie verleihen dazu auch noch der Person, die sie verspeist, übernatürliche Kräfte. Dabei sind aber nicht alle Teufelsfrüchte gleich stark oder nützlich.

Während einige von ihnen ganze Tsunamis erzeugen oder ihre Nutzer*innen in Feuer verwandeln können, haben andere so zweifelhafte Fertigkeiten wie die Erschaffung von Propellern oder Gegenstände in Outfits zu verwandeln.

Aber vielleicht seht ihr das ja ganz anders! Darum wollen wir hier von euch wissen, welche Teufelskraft oder Kräfte ihr gerne hättet. Dabei geht es nicht darum, welche Kraft wirklich die stärkste ist, sondern einfach welche davon ihr gerne besitzen würdet.

Wählt eure liebsten Teufelsfrüchte

Um es übersichtlicher zu halten, haben wir die Teufelsfrüchte jeweils in ihre drei Arten aufgeteilt, ihr könnt also euren Favoriten in jeder dieser Kategorien wählen. Da es besonders viele Paramecia-Früchte gibt, habt ihr hier sogar 3 Stimmen. Bei den Zoan-Früchten haben wir der Übersichtlichkeit halber außerdem nicht die einzelnen Tier-Modelle aufgeführt.

Wollt ihr nochmal nachschauen, was eine konkrete Teufelsfrucht macht, haben wir hier die Übersicht mit allen Teufelsfrüchten und ihrer Wirkung für euch:

Mehr zum Thema One Piece: Liste aller Teufelsfrüchte und ihre Wirkung von Jasmin Beverungen

Wählt eure liebste Logia-Teufelsfrucht

Hier könnt ihr eine Stimme vergeben:

Wählt eure liebste Zoan-Teufelsfrucht

Hier könnt ihr eine Stimme vergeben:

Wählt eure liebste Paramecia-Teufelsfrucht

Hier könnt ihr maximal drei Stimmen vergeben:

Und nicht vergessen: Die Teufelskräfte haben auch ihre Nachteile! Nutzer*innen verlieren die Fähigkeit zu schwimmen und werden bewegungsunfähig, wenn sie mit Seestein in Berührung kommen. Behaltet das also im Kopf, wenn ihr abwägt, welche Teufelskraft für euch diesen Tausch wert wäre.

Schreibt uns auch gerne die Gründe für eure Wahl in die Kommentare! Habt ihr einen klaren Favoriten unter all euren gewählten Teufelsfrüchten? Oder gibt es eine Teufelsfrucht, die ihr gern zusätzlich noch gewählt hättet?