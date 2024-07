One Piece: Oda enthüllt bislang unbekannten Samurai der Meere - und deshalb könnte sein Name eine Verbindung zu Kaido sein

Der One Piece-Managka hat einen neuen Charakter enthüllt, der auch etwas mit Ace zu tun hat.

One Piece Mangaka Eichiiro Oda beantwortet im SBS-Abschnitt des Mangas regelmäßig offene Fragen der Fans. Die neueste Ausgabe davon wurde bereits von der Community übersetzt und gibt einige ziemlich interessante Einblicke auf einen neuen Charakter, den wir im Manga so noch nicht zu sehen bekommen haben.

Oda enthüllt Samurai der Meere mit auffälligem Namen

In Kapitel 1100 des Mangas wurde ganz nebenbei in einem Gespräch zwischen Bartholomäus Bär und Sankt Saturn ein Samurai der Meere angesprochen, der seinerzeit von Ruffys Bruder Ace besiegt wurde.

Das hat natürlich die Neugierde einiger Fans geweckt, da sonst überhaupt nichts zu diesem Charakter bekannt war. Entsprechend haben sie den Mangaka gefragt, ob wir mehr zu diesem Samurai erfahren könnten und Oda hat nicht nur eine Zeichnung des Charakters geteilt, sondern dazu noch einige weitere Details enthüllt (via pewpiece):

"So sieht er aus. Sein name ist "Hanafuda". Sein Hobby ist es, antike Zoan-Teufelsfrüchte zu sammeln. Was er damit plant, ist bis heute unbekannt. Er ist 514 cm groß. Er ist auch als "König der Echsen" bekannt."

Rechts könnt ihr euch das Bild von Hanafuda anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Tatsächlich ist hier besonders der Name des Charakters interessant und lässt Fans über eine mögliche Verbindung zu Bösewicht Kaido spekulieren. "Hanafuda" ist nämlich ein japanisches Kartenspiel – und der Ex-Samurai ist nicht der einzige Charakter, der nach Spielkarten benannt ist.

Die stärksten Mitglieder von Kaidos Bestien-Piratenbande King, Queen und Jack sind eindeutig nach Spielkarten aus Rommé oder Poker benannt. Auch die fliegenden Sechs, die direkt unter den All-Stars stehen, und weitere Kommandanten der Crew sind zu großen Teilen nach Kartenspielen benannt.

Die Verbindung zu Hanafuda ist also naheliegend. Noch dazu hat er ausgerechnet Zoan-Teufelsfrüchte gesammelt – also solche, deren Fähigkeiten auch King, Queen und Jack besitzen. Die Fan-Theorie, dass er mit Kaido zusammengearbeitet und ihm die seltenen Teufelsfrüchte besorgt oder verkauft hat, ist also durchaus naheliegend.

Zwar hat Oda das bislang noch nicht bestätigt, aber es gibt noch weitere Hinweise, die für diese Theorie sprechen: Der Bösewicht der Dressrosa-Arc Donquixote Doflamingo hatte nämlich ebenfalls den Spitznamen "Joker". Seine Untergebenen Diamante, Pica, Trebol und Vergo waren außerdem Hinweise auf die Spielkartensymbole Diamant, Pik, Kreuz und Herz.

Wie Oda in SBS 98 bereits verraten hatte, war Doflamingo tatsächlich ursprünglich als ein Verbündeter von Kaido vorgesehen, den die Strohhüte in Wano bekämpfen sollten. Diese Idee hat der Mangaka später verworfen, den Spitznamen aber beibehalten. (via onepiece.fandom.com)

Das könnte also bedeuten, dass für Hanafuda mal eine ähnliche Story geplant war. Sogar seine Schulterplatten erinnern vom Aussehen her ein wenig an Kaidos Hörner. Dass Ace diesen Samurai der Meere also besiegen konnte, wird dadurch umso beeindruckender.

Was haltet ihr von dieser One Piece-Theorie?