Das ist die unbeliebteste One Piece-Folge aller Zeiten laut IMDb

Der arme Chopper landet mit einem Special auf Platz 1 der unbeliebtesten Folgen.

One Piece hat mittlerweile über 1.000 Folgen und manche davon gefallen den Fans besser als andere. In einem anderen Artikel haben wir euch bereits gezeigt, welche Episode auf der Wertungsplattform IMDb bei Fans am besten ankommt.

Dort hat sich gezeigt, dass der Beginn des Egghead-Arcs die Fans begeistert. Doch genauso gibt es Folgen, die beim Publikum eher weniger gut ankommen. Wir haben nachgeschaut, welche Episode für Fans am schlimmsten zu ertragen war.

One Piece: Die Top 10 der unbeliebtesten Folgen auf IMDb

Welche Folge ist auf Platz 1? Auf dem ersten Platz landet eine Folge, die nichts mit der Story von One Piece zu tun hat. Der Titel von Episode 336 heißt übersetzt so viel wie „Chopperman nimmt Abschied! Beschützt den TV-Sender an der Klippe“. Im Gegensatz zu One Piece spielt die Episode nicht in der Piratenwelt, sondern im heutigen Japan.

Chopperman ist der Held des Universums und muss sich dem Bösewicht Dr. Usodabada stellen. Der Fiesling will zusammen mit seinen Mitarbeitern Sanjirops, Zorrokiller und Robiflowan die Weltherrschaft an sich reißen. Sein Unterfangen beginnt damit, den japanischen TV-Sender Fuji TV an sich zu reißen.

Der kleine Elch bekommt hingegen Hilfe von seiner Assistentin Namifia. Zusammen mit seinem Roboter Ruffy-Bomber stellt er sich dem gegnerischen Cyborg Frandasher.

Welche anderen Folgen haben es in die Top 10 geschafft? Im Ranking haben wir euch noch andere Folgen aufgelistet, die User besonders schlimm fanden. Auf den letzten Plätzen gab es mehrere Kandidaten mit einer Bewertung von 5,9. Hier haben wir uns für die entschieden, bei denen die meisten User abgestimmt haben:

Platz 2: Folge 492 „The Strongest Tag-Team! Luffy and Toriko’s Hard Struggle!“ (5,4)

Folge 492 „The Strongest Tag-Team! Luffy and Toriko’s Hard Struggle!“ (5,4) Platz 3: Folge 542 „A Team is formed! Save Chopper“ (5,5)

Folge 542 „A Team is formed! Save Chopper“ (5,5) Platz 4: Folge 590 „Histories Strongest Collaboration! The Glutton of the Abyss“ (5,5)

Folge 590 „Histories Strongest Collaboration! The Glutton of the Abyss“ (5,5) Platz 5: Folge 292 „A Big Rice Cacke Tossing Race at the Castle! Red Nose’s Plot“ (5,7)

Folge 292 „A Big Rice Cacke Tossing Race at the Castle! Red Nose’s Plot“ (5,7) Platz 6: Folge 406 „Zurück ins feudale Zeitalter. Boss Ruffy ist zurück!“ (5,7)

Folge 406 „Zurück ins feudale Zeitalter. Boss Ruffy ist zurück!“ (5,7) Platz 7: Folge 407 „Zurück ins feudale Zeitalter. Die Falle der Thriller Company“ (5,7)

Folge 407 „Zurück ins feudale Zeitalter. Die Falle der Thriller Company“ (5,7) Platz 8: Folge 896 „Bonus-Folge! Ruffy gegen den Kohlensäure-König!“ (5,9)

Folge 896 „Bonus-Folge! Ruffy gegen den Kohlensäure-König!“ (5,9) Platz 9: Folge 303 „Das Kirschblütenfest“ (5,9)

Folge 303 „Das Kirschblütenfest“ (5,9) Platz 10: Folge 291 „Wie gewonnen, so zerronnen!“ (5,9)

Viele der Episoden haben keinen deutschen Titel, da sie nie im deutschen Fernsehen zu sehen waren. Das zuständige Team zur Lokalisierung hat sich wohl entschieden, dass die Folgen nicht unbedingt übersetzt werden müssen.

Wonach wurden die Folgen bewertet? Das Ranking der Folgen geht nach der Nutzerwertung und den abgegebenen Stimmen. Je schlechter eine Folge bewertet wurde und je mehr Personen dafür abgestimmt haben, desto höher landet sie im Ranking. Es gab noch weitere Folgen, die eine Wertung von 5,9 hatten, wir aber aufgrund der Begrenzung auf zehn Plätze ausschließen mussten.

Welche Folge ist euch negativ in Erinnerung geblieben?