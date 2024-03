Nur 3,99€ im PS Store: Eines der besten One Piece-Spiele bekommt ihr jetzt mit 90% Rabatt

One Piece: Unlimited World Red gibt es aktuell im Angebot für PS4/PS5.

Im aktuellen Sale im PlayStation Store ist frisch eine ganze Reihe neuer Angebote dazugekommen, die einige Highlights mit sich bringen. Auch für One Piece-Fans ist mal wieder etwas dabei, aktuell könnt ihr euch nämlich eine der besten Videospiel-Umsetzungen des Animes schnappen.

Um dieses Angebot im PlayStation Store-Sale geht es:

Spiel : One Piece: Unlimited World Red - Deluxe Edition

: Angebotsreis : 3,99 Euro

: 3,99 Euro regulärer Preis: 39,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von satten 90 Prozent)

39,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von satten 90 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Ihr könnt euch das Spiel noch bis zum 21. März um 00:59 Uhr deutscher Zeit zum reduzierten Preis im PS Store sichern.

Das ist One Piece: Unlimited World Red

3:40 One Piece: Unlimited World Red - Trailer zur Deluxe Edition

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Erstveröffentlichung: 27. Juni 2014

27. Juni 2014 GamePro-Wertung: 72

Darum geht's: One Piece: Unlimited World Red erzählt tatsächlich keine bekannte Story der Vorlage, sondern eine ganz neue Geschichte im One Piece-Universum. Gemeinsam mit dem Waschbären Peto erkundet ihr hier als Ruffy und Co. eine Schatzinsel. Als der Strohhut erfährt, dass die restlichen Mitglieder seiner Crew entführt wurden, macht er sich auf, um sie zu befreien.

Die neuen Charaktere Pato und The Red Count hat One-Piece-Erfinder Eiichiro Oda dabei höchstpersönlich für das Spiel gezeichnet.

Wie für die Reihe üblich prügeln wir uns auch hier wieder durch Reihen an Feinden. Je nach Charakter unterscheidet sich dabei der Kampfstil, so kann Ruffy mit starken Nah- und Fernkampf-Attacken angreifen, während Franky etwa aus der Ferne auf Gegner schießt.

Auch beim Erkunden kommen die individuellen Fähigkeiten der Charaktere zum Einsatz. Ruffy kann etwa angeln, Robin entziffert Steintafeln und Zorro zerschneidet mit seinen Klingen selbst Stahl.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr im GamePro-Test:

Pro und Contra: Das Spiel lohnt sich natürlich für alle One Piece-Fans. Nicht umsonst gehört es zu den besten Videospiel-Umsetzungen des Animes und schafft es in der Liste der Top 10 One Piece-Spiele auf Platz 3.

Abseits vom spaßigen Gameplay gibt es aber natürlich auch ein paar Kritikpunkte. Besonders die etwas unpräzise Steuerung und die manchmal ungünstig positionierte Kamera können schon mal für Frust beim Prügel-Spaß sorgen.

Welches ist euer liebstes One Piece-Spiel aller Zeiten?