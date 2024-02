One Piece: Das sind die 10 besten Spiele aller Zeiten

Wir zeigen euch die 10 besten Spiele aus dem One Piece-Universum!

Die von Eiichirō Oda ausgedachte Welt von One Piece begeistert seit dem ersten Band aus dem Jahr 1997 Anime- und Manga-Fans auf der ganzen Welt. Mit weltweit mehr als 500 Millionen verkauften Exemplaren ist es tatsächlich die meistverkaufte Manga-Serie überhaupt. Der darauf basierende Anime hat bisher über 1000 Episoden und mehrere Filme hervorgebracht und gehört zu den erfolgreichsten Medienfranchises der Welt.

In den letzten 25 Jahren sind natürlich auch einige Videospiel-Adaptionen der Abenteuer von Ruffy und seiner Strohhut-Piraten auf den Markt gekommen. Wir haben die Vergleichsplattformen Metacritic und das Gamerankings-Archiv durchstöbert und stellen euch hier die 10 besten Spiele laut internationaler Wertungen vor. Viel Spaß!

10. From TV Animation: One Piece Treasure Battle!

From TV Animation: One Piece Treasure Battle! erschien nur in Japan.

Release: 1. November 2002

1. November 2002 Plattformen: Gamecube

Gamecube Entwickler: BEC

Auf dem zehnten Platz liegt ein Spiel, von dem wohl nur die wenigsten überhaupt etwas gehört haben dürften. From TV Animation: One Piece Treasure Battle! ist nämlich exklusiv in Japan für den Nintendo Gamecube erschienen. Bei Treasure Battle handelt es sich um ein Party-Spiel für bis zu vier Spieler*innen an einer Konsole.

In Teams geht es darum, eine Schatzkiste an einen bestimmten Ort zu tragen und dort auf das eigene Piratenschiff zu warten, um zu gewinnen. Daneben gibt es auch noch andere Spielmodi, die auf schnellen Koop-Spaß ausgelegt sind. Natürlich dürft ihr dabei aus einer großen Auswahl von bekannten Charakteren wählen.

9. One Piece: Burning Blood

4:28 One Piece Burning Blood - Gameplay-Szenen aus der PC-Version - Gameplay-Szenen aus der PC-Version

Release: 3. Juni 2016

3. Juni 2016 Plattformen: PS4, PS Vita, Xbox One, PC

PS4, PS Vita, Xbox One, PC Entwickler: Spike Chunsoft

Dieser Titel dürfte schon deutlich bekannter sein, immerhin ist One Piece: Burning Blood erst 2016 erschienen und kann auch heute noch ohne Probleme gespielt werden. In Burning Blood stehen Kämpfe zwischen Teams aus je drei Charakteren im Vordergrund. In den Gefechten könnt ihr frei zwischen euren Kämpfer*innen wechseln.

Das Roster aus spielbaren Figuren ist dabei mit über 40 ziemlich umfangreich und Teufelsfrüchte sorgen für ordentlich Abwechslung und Chaos auf dem Schlachtfeld. Leider kann das Gameplay nicht ganz mit der schicken Präsentation mithalten, der Metascore liegt bei 66 Punkten, im Gamerankings-Archiv sind es nochmal ein paar Punkte weniger.

8. One Piece: World Seeker

6:25 One Piece: World Seeker - Lebendig oder öde? So spielt sich die Open World des Action-RPGs - Lebendig oder öde? So spielt sich die Open World des Action-RPGs

Release: 15. März 2019

15. März 2019 Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Entwickler: Ganbarion

Noch etwas aktueller ist das 2019 erschienene One Piece: World Seeker. Zum ersten Mal dürft ihr dabei eine offene Welt in Form einer Gefängnisinsel der Marine erkunden. Die Gum-Gum-Kräfte von Ruffy kommen nicht nur in den Kämpfen, sondern auch bei der Fortbewegung zum Einsatz und ermöglichen so waghalsige Manöver und Kletterpartien.

Leider schaffte es auch World Seeker nicht, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Die Open World ist zu statisch, die Geschichte zu weit von der Vorlage entfernt und der Spielablauf motiviert nur für die ersten Stunden. Der Metascore pendelt je nach System zwischen 58 und 65, im Gamerankings-Archiv steht das Spiel bei 70 Punkten. Noch düsterer sieht es allerdings im GamePro-Test aus:

7. One Piece: Unlimited Cruise 2: Das Erwachen eines Helden

1:42 One Piece: Unlimited Cruise 2 im Launch-Trailer für die Wii

Release: 17. September 2009

17. September 2009 Plattformen: Nintendo Wii, Nintendo DS

Nintendo Wii, Nintendo DS Entwickler: Ganbarion

One Piece: Unlimited Cruise 2: Das Erwachen eines Helden ist, wie es der Name schon verrät, der Nachfolger von One Piece: Unlimited Cruise. Besonders cool an der Wii-Fortsetzung von 2009 ist, dass die Spielstände aus dem Vorgänger übernommen werden und ihr so eure Charaktere einfach weiterleveln konntet. Im Story-Modus erkundet ihr verschiedene Inseln und trefft einige bekannte, aber auch ein paar ganz neue Charaktere.

Chaotisch geht es dagegen im Versus-Mode zu, wo ihr aus über 40 spielbaren Kämpfer*innen wählen könnt. Bei Metacritic sind beide Titel nicht mit einer Wertung versehen, im Archiv von Gamerankings gibt es aber ordentliche 70 Punkte.

6. One Piece: Grand Adventure

Release: 22. September 2006

22. September 2006 Plattformen: PlayStation 2, Gamecube

PlayStation 2, Gamecube Entwickler: Ganbarion

Mit One Piece: Grand Adventure setzte Ganbarion 2006 das erfolgreiche Grand Battle! fort und lieferte ein Abenteuer, das Fans der Anime-Vorlage nicht verpassen dürfen. Das Gameplay ist kurzweilig und der Umfang des Spiels überwältigend. Ihr könnt unzählige Charaktere freischalten, mehrere Storys durchspielen und viele kleine Geheimnisse aufdecken.

Die Gamecube-Version wurde dabei durch die Bank etwas besser bewertet als die PlayStation 2-Fassung. Bei Metacritic steht das Spiel bei 70 Punkten, im Archiv von Gamerankings sind es sogar 73. Der Vorgänger Grand Battle! bekam übrigens ähnliche gute Wertungen.

5. One Piece: Odyssey

2:08 One Piece Odyssey - Auch das Königreich Alabasta ist mit an Bord - Auch das Königreich Alabasta ist mit an Bord

Release: 13. Januar 2023

13. Januar 2023 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Entwickler: ILCA, Inc.

Der aktuellste One Piece-Titel schrammt nur knapp am Podium vorbei. One Piece Odyssey verwandelte die beliebte Vorlage Anfang 2023 in ein umfangreiches RPG mit einer eigenen Geschichte, die immer wieder wichtige Momente aus dem Anime aufgreift. Eiichiro Oda war direkt an der Produktion beteiligt und hat unter anderem das Design für die neuen Charaktere beigesteuert.

Der Metascore von 73 stimmt in etwa mit der Wertung aus dem GamePro-Test überein. Während Fans bei der Story voll auf ihre Kosten kommen, gibt es beim Kampfsystem, der offenen Welt und dem Pacing doch ein paar Probleme, die einen absoluten Hit verhindern. Wenn ihr aber ein One-Piece-Spiel für die aktuellen Konsolen sucht, kommt ihr an Odyssey kaum vorbei.

Unser Test zum Spiel One Piece Odyssey ist wie Ruffy - mit viel Herz und zäh wie Gummi von Eleen Reinke

4. Shonen Jump's One Piece

0:32 Shonen Jumps One Piece - Der GBA-Klassiker im Trailer

Release: 7. September 2005

7. September 2005 Plattformen: Game Boy Advance

Game Boy Advance Entwickler: Dimps

Auch der vierte Platz in unserer Liste dürfte für viele eher unbekannt sein. Shonen Jump's One Piece gehört nämlich zu den Titeln, die nie in Europa erschienen sind. Noch dazu ist es eines von nur zwei Spielen, die nicht einmal in Japan auf den Markt gekommen sind, sondern nur in den USA veröffentlicht wurden.

Das Game Boy Advance-Abenteuer ist ein klassischer 2D-Side-Scroller mit Plattforming- und Kampf-Elementen. Als Ruffy kämpft ihr euch durch eine Reihe von linearen Levels und nutzt seine besonderen Fähigkeiten, um voranzukommen und Gegner zu besiegen. Der Metascore steht bei 76 und auch bei Gamerankings erreicht der Titel ordentliche 73 Punkte.

3. One Piece: Unlimited World Red

3:40 One Piece: Unlimited World Red - Trailer zur Deluxe Edition

Release: 27. Juni 2014

27. Juni 2014 Plattformen: Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U PS3, PS Vita, PS4, PC

Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U PS3, PS Vita, PS4, PC Entwickler: Ganbarion

Mit One Piece: Unlimited World Red landet ein aktuellerer Titel auf dem Treppchen. Das Action-Adventure erschien 2014 und erzählt eine eigene Geschichte im One Piece-Universum. Zusammen mit dem Waschbären Pato erkundet ihr hier eine neue Insel. Die Charaktere Pato und The Red Count hat One-Piece-Erfinder Eiichiro Oda höchstpersönlich für das Spiel gezeichnet.

Auch Unlimited World Red kommt nicht ganz ohne Kritikpunkte aus. Die Spielwelt ist etwas leer und die Kamera bei den Kämpfen oft ungünstig positioniert. Dennoch ist das Spiel ein echter Spaß für Fans der Vorlage, die einfach gerne mit ihren Lieblingsfiguren herumlaufen und Gegner verprügeln möchten. Der Metascore findet seinen Höhepunkt bei 75 Punkten, bei Gamerankings sind es sogar 76. Ein verdienter dritter Platz!

2. One Piece: Gigant Battle!

1:27 One Piece Gigant Battle - Der Ankündigungstrailer zum Anime-Spiel

Release: 1. Juli 2011

1. Juli 2011 Plattformen: Nintendo DS

Nintendo DS Entwickler: Ganbarion

Auf dem zweiten Platz landet das NDS-exklusive One Piece: Gigant Battle! aus dem Jahr 2011. Das Spiel bietet kurzweilige 2D-Action für die Hosentasche und lässt bis zu vier Spieler*innen gegeneinander antreten. Die Auswahl an Figuren ist groß, das Gameplay ist leicht zu lernen und schwer zu meistern. Eine Stärke von Gigant Battle! ist, dass sich der Titel auf ein Elements konzentriert und dieses richtig gut macht.

Während auf Metacritic kein Score hinterlegt ist, steht das Spiel im Archiv von Gamerankings mit einer Wertung von 78 Punkten richtig gut da und muss sich nur einem weiteren Spiel aus dem One Piece-Universum geschlagen geben.

Wenn ihr euch auch für die besten Dragon Ball-Spiele interessiert, haben wir ebenfalls eine passende Liste für euch:

1. One Piece: Pirate Warriors 3

1:27 One Piece Pirate Warriors 3 - Piraten-Zoff im Gameplay-Trailer - Piraten-Zoff im Gameplay-Trailer

Release: 28. August 2015

28. August 2015 Plattformen: PS3, PS Vita, PS4, Nintendo Switch, PC

PS3, PS Vita, PS4, Nintendo Switch, PC Entwickler: Omega Force

Und dabei handelt es sich um One Piece: Pirate Warriors 3 aus dem Jahr 2015. Das Prügel-Abenteuer erzählt euch die Geschichte des Anime von Anfang an und lässt euch nebenbei mehr als 1000 Gegner in einer Mission verkloppen. Ein großer Spaß, der mit im Gamerankings-Archiv bei starken 84 Punkten steht. Besonders die Deluxe Edition für die Nintendo Switch kommt hier besonders gut an. Auch im GamePro-Test reicht es zu mehr als ordentlichen 77 Punkten.

Der direkte Nachfolger One Piece: Pirate Warriors 4 von 2020 ist übrigens ebenfalls eine Empfehlung wert. Das Kampfsystem ist hier etwas besser, dafür fehlen im Vergleich zum dritten Teil einige Charaktere und Story-Abschnitte. Am Ende ist es Geschmackssache, Fans kommen aber so oder so voll auf ihre Kosten!

Welches One Piece-Spiel ist für euch die Nummer eins? Habt ihr die Titel auf der Liste gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!