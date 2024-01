One Piece-Währung Berry: So hoch sind die Kopfgelder von Ruffy + Co umgerechnet in Euro

One Piece lebt unter anderem auch von der Frage, wie hoch die Kopfgelder für die Piraten sind.

One Piece dreht sich um die Strohhutpiraten-Bande, die von Monkey D. Ruffy angeführt wird. Auf viele dieser Piraten hat die Weltregierung beziehungsweise die Marine ziemlich hohe Kopfgelder ausgesetzt. Die Höhe dieser Kopfgelder spielt eine wichtige Rolle für die Piraten und kommt fast schon einer Art Ritterschlag gleich.



Allerdings werden die Summen stets in der One Piece-Währung Berry angegeben. Aber wie können Berries eigentlich in Euro umgerechnet werden? Wir zeigen es euch.

One Piece-Fans rechnen vor, wie viel ein Berry eigentlich wert ist und zeigen dadurch Höhe der Kopfgelder

Ihr solltet das Ganze natürlich mit Humor und einer gewissen Vorsicht genießen. Bei der Rechnung handelt es sich um die Arbeit eines Fans und keine offizielle Angabe. Die gibt es eben nicht.

Aber trotzdem lassen sich in One Piece zumindest Hinweise darauf finden, wie viel ein Berry wert sein könnte. Zum Beispiel bei den Preisen für Kohlköpfe, die bei 150 Berries liegen.

Nehmen wir den durchschnittlichen Preis von Kohl pro Pfund in den USA, landen wir bei 0,67 US-Dollar. Der beruht allerdings auf einer Studie aus dem Jahr 2016 und dürfte inflationsbereinigt jetzt eher so bei 67 Cent liegen. Anhand des Gewichts ergibt sich ein Preis von ungefähr 1,61 Dollar für einen Kohlkopf, der 150 Berries kostet.

So viel Berries ist ein Dollar wert: 93. Zumindest, wenn die Rechnung des Redditors Chriscftb97 stimmt. Aber im Großen und Ganzen sollte das ungefähr passen, wenn 150 Berries ungefähr 1,61 Dollar entsprechen.

Umgerechnet in Euro müssten wir aktuell also davon ausgehen, dass der Kohlkopf um die 1,47 Euro kostet. Dementsprechend wären 102 Berries in etwa ein Euro. So lässt sich dann natürlich auch schön nachrechnen, wie hoch die Kopfgelder in Europreisen ausfallen müssten.

Monkey D. Ruffys Kopfgeld liegt bei 1.500.000.000 Berries und entspricht dann umgerechnet 14.744.435,52 Euro (beziehungsweise jetzt neuerdings: 29.488.871,04 Euro).

Gol D. Rogers Kopfgeld würde dann 54.706.471,74 Euro entsprechen.

Das Kopfgeld von Whitebeard müsste bei ungefähr 49.606.249,36 Euro liegen.

Jinbe steht bei 4.305.775,48 Euro.

Sanjis Kopfgeld umfasst 3.244.077,33 Euro.

Zorro käme auf ein Kopfgeld von 3.145.772,05 Euro.

Aber hierbei handelt es sich noch um die alten Werte. Mittlerweile wurden die Kopfgelder der Strohhutpiraten erhöht. Bei Monkey D. Ruffy wird jetzt beispielsweise ein doppelt so hohes Kopfgeld fähig.

Was passiert bei One Piece? Aktuell bewegt sich die Anime-Serie auf den Egghead-Arc zu. Der startet aber nicht nur in Japan, sondern kommt auch schon sehr bald zu Netflix. Aktuell steht noch nicht ganz fest, ob das auch global und somit in Deutschland gilt, aber die Chancen stehen sehr gut. Im Manga erwartet uns 2024 laut dem One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda der bislang größte Kampf überhaupt.

Wie findet ihr die Umrechnung von Berry in Euro und Dollar anhand des Kohl-Preises? Wie hoch hattet ihr euch die Kopfgelder eigentlich vorgestellt?