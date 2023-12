One Piece-Anime verrät die neuen Kopfgelder der Strohhutbande und so lustig reagieren sie

Die Strohhutbande reagiert unterschiedlich auf ihr Kopfgeld.

Im Anime von One Piece haben Monkey D. Ruffy und seine Crew gerade Wa no Kuni verlassen und setzen Segel nach Egghead Island. In 61 Folgen lieferten sich Ruffy und Kaido einen spannenden Kampf, bei dem der Strohhutpirat als Sieger hervorging.

Doch die Taten blieben von der Marine nicht unentdeckt. Deshalb entschloss sich die Weltregierung, das Kopfgeld der Strohhutbande zu erhöhen. Wir verraten euch, welchen Preis es für die Ergreifung der Crew geben würde.

One Piece: Die Kopfgelder der Strohhutbande im Überblick

Wie hoch sind die Kopfgelder? Alle Mitglieder der Strohhutbande haben eine Erhöhung des Kopfgeldes bekommen. Einige Charaktere wie Chopper haben nur eine geringe Erhöhung bekommen, bei anderen Personen wie Nico Robin ist das Kopfgeld fast um das Zehnfache gestiegen.

Den Ausschnitt hat User OP_Spoilers2023 für uns auf X (bzw. Twitter) festgehalten:

So hoch sind die Kopfgelder jetzt:

Tony Chopper: 1.000 Berry (vorher: 100)

1.000 Berry (vorher: 100) Nami: 366 Millionen Berry (vorher 66 Millionen)

366 Millionen Berry (vorher 66 Millionen) Brook: 383 Millionen Berry (vorher: 83 Millionen)

383 Millionen Berry (vorher: 83 Millionen) Franky: 394 Millionen Berry (vorher: 95 Millionen)

394 Millionen Berry (vorher: 95 Millionen) Lysop: 500 Millionen Berry (vorher: 200 Millionen)

500 Millionen Berry (vorher: 200 Millionen) Nico Robin: 930 Millionen Berry (vorher: 130 Millionen)

930 Millionen Berry (vorher: 130 Millionen) Sanji: 1,032 Milliarden Berry (vorher: 330 Millionen)

1,032 Milliarden Berry (vorher: 330 Millionen) Jinbe: 1,1 Milliarden Berry (vorher: 438 Millionen)

1,1 Milliarden Berry (vorher: 438 Millionen) Lorenor Zorro: 1,111 Milliarden Berry (vorher: 320 Millionen)

1,111 Milliarden Berry (vorher: 320 Millionen) Monkey D. Ruffy: 3 Milliarden Berry (vorher: 1,5 Milliarden)

Wie reagieren die Strohhüte? Die Weltregierung hält Chopper wohl immer noch für das Haustier der Crew, weshalb er mit Abstand das geringste Kopfgeld hat. Nami ist schockiert darüber, dass ihr Kopfgeld weiter gestiegen ist. Genauso ergeht es auch Lysop: Er fällt fast in Ohnmacht, als er sein Kopfgeld sieht.

Franky ist sauer über seinen Steckbrief: Auf dem Bild ist nämlich das Schiff der Strohhutbande, die Thousand Sunny, abgebildet. Irgendetwas scheint bei der Abbildung von Franky schief gelaufen zu sein.

So geht es für die Strohhutbande weiter:

Sanji freut sich zunächst darüber, dass sein Kopfgeld so sehr gestiegen ist. Doch zu seinem Entsetzen muss er feststellen, dass die Kopfgelder von seinem Erzrivalen Zorro und dem neu hinzugekommenen Jinbe noch höher sind als sein eigenes.

Kein Wunder also, dass wieder mal ein Streit zwischen Sanji und Zorro entbrennt. Ruffy bekommt von alledem nur wenig mit, da er zu dem Zeitpunkt in einem Käfig sitzt.

Welche der Kopfgelder findet ihr gerechtfertigt? Welche nicht?