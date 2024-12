One Piece: Die Egghead-Arc geht endlich weiter! Alle wichtigen Infos zur Rückkehr des Animes, der aktuellen Pause und was ihr bis dorthin anschauen könnt

Mehr von Dr. Vegapunk könnt ihr im zweiten Teil des Egghead Arcs nach der Anime-Pause sehen.

Vor wenigen Tagen gab es harte Nachrichten für die One-Piece-Fans unter euch: Der Anime geht mitten im spannenden Egghead Arc für knapp sechs Monate in die Pause. Bis wann die Auszeit andauert und welches Ersatzprogramm sich Toei Animation für euch überlegt hat, verraten wir euch hier.

Update am 23. Dezember 2024: Das Releasedatum des One Piece-Animes und die Fortsetzung der Egghead-Arc wurde während des Shonen Jump Festa 2025 bekannt gegeben. Wir haben den Artikel für euch aktualisiert.

Wann geht der One Piece-Anime weiter?

Die Rückkehr des One Piece-Animes und die Fortsetzung der Egghead-Arc wird am 6. April 2025 zurückkehren. Der Anime kehrt dann mit dem zweiten Teil der Egghead Arc zurück, der gerade mitten in den aufregenden Ereignissen abgebrochen wurde. Die Ankündigung fand während des Shonen Jump Festa 2025 statt. Zudem wurde ein neuer Trailer zur kommenden Rückkehr des Animes veröffentlicht:

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Das heißt, dass Fans wie erwartet bis mindestens den kompletten März 2025 ohne eine Fortsetzung klar kommen müssen und die lange Pause bis zum 5. April 2025 andauern wird.



Diese Entscheidung ist alleine schon aufgrund des Mangas nachvollziehbar, da dieser erst seit kurzer Zeit den Egghead Arc abgeschlossen hat und sich frisch im Elban Arc befindet. So langsam, aber sicher ist der Anime dem Manga-Stand ziemlich nahegekommen. Deswegen sind wir froh um eine Pause, wenn das im Gegenzug bedeutet, dass auf einige Filler-Inhalte verzichtet wird (wir erinnern an den Wano Kuni Arc).

In diesem Trailer zum Egghead Arc könnt ihr die bisher ausgestrahlte Handlung nochmals Revue passieren lassen:

0:30 One Piece - So sieht der neue Egghead Arc im Anime aus

Autoplay

In der Zwischenzeit gibt es ein Ersatzprogramm

Im gleichen Atemzug wie die Pausen-Ankündigung hat Toei Animation direkt über ein Ersatzprogramm berichtet. Demnach bekommt ihr in den kalten Wintermonaten immer noch One Piece zu sehen.

One Piece Fan Letter

Dabei handelt es sich um ein Special zum 25. Anime-Jubiläum, das am 20. Oktober 2024 ausgestrahlt wird.

One Piece Log: Fish-Man Island Saga

Der Fischmenscheninsel Arc wurde neu aufgelegt und in einer gekürzten sowie aufgehübschten neuen Fassung erzählt. Die insgesamt 21 Folgen gehen ab dem 27. Oktober 2024 an den Start. Mehr dazu findet ihr hier:

Wenn die Folgen ohne Unterbrechungen im wöchentlichen Takt ausgestrahlt werden, dann ist mit den 21 Episoden bis zum 16. März 2025 vorgesorgt. Es gibt noch keine Informationen dazu, ob und wie die Zeit danach bis zur Fortsetzung des Animes überbrückt wird.

Mit welchen Animes überbrückt ihr die One-Piece-Pause?