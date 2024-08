One Piece: Elbaf Arc - Alles, was wir bisher über wichtige Personen, Start und mehr der nächsten Arc nach Egghead wissen

Die nächste One Piece-Arc steht bereits in den Startlöchern: Auf nach Elbaf! (Bild: © Toei Animation)

One Piece steht kurz davor die aktuelle Egghead-Arc im Manga abzuschließen. Mit der großen Enthüllung von Joy Boys stärkstem Haki, das im antiken Roboter Emeth versiegelt war, konnten die Fünf Weisen zurückgedrängt werden und die Strohhüte von der Egghead-Insel fliehen.

Es gibt natürlich noch einige lose Enden in der Egghead-Arc, die noch in den nächsten Kapiteln geklärt werden müssen, bis eine neue Arc beginnen kann.

Doch welche kommt als nächstes, sobald der aktuelle Egghead-Arc abgeschlossen ist? Kapitel 1123 bestätigt bereits das neue Ziel der Strohhüte auf hoher See: Die Insel Elbaf!

Wir erzählen euch alles, was wir bisher über die Elbaf-Arc wissen und was Fans der Serie dort erwarten können.

Aktuelle Infos zur Elbaf-Arc von One Piece

Wann beginnt die Arc? Vermutlich Kapitel 1124

Hier sind die vermutlich wichtigsten Figuren in der Elbaf-Arc:

Die Strohhüte besonders Lysop

Lilith

Boogey

Woogey

Bonney

Fünf Weisen

Shanks

Elbaf befindet sich in der Nähe von Egghead und ist ein Königreich aus Riesen

Eine grobe Darstellung der unterschiedlichen Inseln und dessen Standorte in One Piece. (Bild: ©TheLibraryOfOhara)

Das Königreich Elbaf befindet sich in der Neu-Welt-Region Warland und ist die Heimat der riesigen Krieger Boogey und Woogey. Elbaf ist unabhängig von der Regierung und somit ein völlig freies Land wie die Amazonen. Die Insel soll östlich von Wano liegen, also nicht weit von Egghead entfernt.

Da die Insel so nah an der Egghead-Insel liegt und sich auch in der Nähe von Wano befindet, brauchen die Bewohner von Elba nicht länger als einen Tag zu Egghead. Das bedeutet auch, dass die Strohhüte nach ihrer erfolgreichen Flucht ohne große Umwege oder Zwischenstationen auf der nächsten Insel, in diesem Fall Elbaf, ankommen würden.

Über die Region Warland ist noch nicht viel bekannt. Sowohl der Anime als auch der Manga zeigen eine große Insel, die mit ihren großen schnee- und eisbedeckten Bergen zu den weiten grünen Landschaften an Nordeuropa und die Alpen erinnert. Die Gebäude und auch das Volk von Elbaf scheinen jedoch von den Wikingern und der nordischen Mythologie inspiriert zu sein.

Auf der Insel steht auch ein riesiger Baum, der an den heiligen Weltenbaum “Yggdrasil” aus der nordischen Mythologie erinnert.

Elbafs Gott ist Sonnengott Nika

Das Volk der Elbaf scheint sehr religiös zu sein, was durch den Glauben an den “Gott von Elbaf” deutlich wird, der die Rechtschaffenen beschützt. Mit diesem Gott könnte der Sonnengott Nika gemeint sein, und so passt es auch, dass Boogey und Woogey an der Seite von Ruffy beim Anblick seiner Gear 5-Form vom Sonnengott Nika gesprochen haben.

Ein weiteres Indiz dafür ist, dass auch die Gorosei (die Fünf Weisen) die beiden Riesen im Kampf davon abhalten wollten, Ruffy bei "diesem Namen” zu nennen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gott von Elbaf und Nika dieselbe Person sind, ist also sehr hoch.

Das Volk der Riesen-Krieger könnte bereits zu Zeiten des antiken Königreichen gelebt haben

Boogey und Woogey sind bereits seit Little Garden mit von der Partie und werden womöglich eine entscheidende Rolle in der nächsten Arc spielen. (Bild: © Shueisha / Eiichiro Oda)

Die Riesen von Elbaf altern allerdings auch anders als die Menschen. Boogey und Woogey zum Beispiel sind bereits 160 Jahre alt und der älteste Riese von Elbaf war Wasserfallbart Jotul, der sagenhafte 344 Jahre alt wurde.

Es könnte also sein, dass Elbaf schon vor der Zeit des Leeren Jahrhunderts existierte und mit dem alten Königreich in Verbindung stand. Das heißt also vor über 800 Jahren.

Dies würde es noch logischer machen, dass die Strohhüte direkt nach der Flucht von Egghead womöglich nach Elbaf segeln. Schließlich könnte Oda dort noch mehr Hintergrundgeschichte über Joy Boy, das antike Königreich und Sonnen Gott Nika geplant haben.

Boogey, Woogey und andere Riesen von Elbaf sind den Strohhüten mit ihren Schiffen bereits zu Hilfe geeilt. Sie könnten ihnen also eine kurze Rast auf ihrer Heimatinsel anbieten.

Warum Lysop, Shanks, Bonney und Lilith vermutlich eine wichtige Rolle in der Arc spielen werden

Lysops Traum ist es ein waschechter und mutiger Krieger zu werden, trotz seiner Ängstlichkeit. (Bild: © Toei Animation)

Lysop könnte einer der wichtigsten Rollen in der Elbaf-Arc spielen, da er bereits in der Vergangenheit von der Insel Elbaf gesprochen hatte. Dabei erwähnte er gegenüber Boogey und Woogey seinen Wunsch ihre Heimatinsel Elbaf zu besuchen und dadurch ein echter Krieger zu werden.

Dass Lysops selbst in Kapitel 1123 "Zum Land meiner Träume! Elbaf!" ausruft, ist genau genommen eigentlich bereits ein stichfester Beweis für seine zukünftige wichtige Rolle in der nächsten Arc auf der Insel der Riesen-Krieger*innen.

Shanks war bei seinem ersten Auftritt im Anime ein unbesonnener Pirat und damals schon sehr stark. (Bild: © Toei Animation)

“Rothaar” Shanks hingegen hat dem Königreich Elbaf seinen Schutz versprochen als er sich mit Boogey und Woogey angefreundet hat. Da Shanks im Manga bereits indirekt als einer der letzten Kämpfer bestätigt wurde, als Vegapunk die große Suche nach One Piece ankündigte, würde es passen, wenn es im nächsten Arc zu einem Wiedersehen und einem entscheidenden Kampf zwischen Ruffy und Shanks käme. Es könnte natürlich auch sein, dass sich Ruffys und Shanks Crew sich im Kampf auf Elbaf verbündet und gegen eine dritte Fraktion wie gegen Blackbeard stellen.

Bonney hat die Fähigkeit erworben, sich ebenfalls in eine Art Nika zu verwandeln und zusammen mit Ruffy einen der Fünf Weisen schwer zu verletzen. Da sie von den Riesen ebenfalls Nika genannt wurde, ist anzunehmen, dass auch sie eine wichtige Rolle spielt.

Lilith hingegen ist die einzige Überlebende der Vegapunk-Satelliten außerhalb Yorks, die auf der Seite der Fünf Weisen steht. York glaubt derzeit noch, Lilith sei ausgeschaltet, Atlas habe sie nur bewusstlos geschlagen und ihren Sender deaktiviert.

Da die Gorosei sehr darauf bedacht waren, die Vegapunk-Satelliten zu zerstören, werden sie sicherlich auch Lilith verfolgen und es wird wahrscheinlich zu einem Kampf auf Elbaf kommen.

Was sind eure Theorien und Meinungen zur nächsten Arc von One Piece?