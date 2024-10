One Piece: Im wichtigsten Kampf auf Egghead hat eine mysteriöse Person Ruffy geholfen - jetzt verrät Oda endlich, wer es war!

Endlich weiß Ruffy wem er es zu verdanken hat, dass er noch am Leben ist. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt wird enthüllt, wer der Helfer in Kapitel 1103 gewesen ist. Außerdem werden Einzelheiten zu den Kämpfen in der Egghead-Arc besprochen. Solltet ihr im Manga bislang nicht so weit sein, werden die folgenden Informationen einiges vorwegnehmen.

In der letzten Egghead-Arc von One Piece kam es zu einigen großen Wende- und Höhepunkten. Es gab gewalttätige Kämpfe zwischen den Strohhüten und den Fünf Weisen. In einem bedeutenden Kampf gegen Saturn wurde Ruffy durch seinen starken Hunger sogar so sehr geschwächt, dass er beinahe nicht überlebt hätte. Zum Glück half ihm aber eine mysteriöse Person, die ihm im Geheimen etwas Essen zukommen ließ.

Jetzt gibt Oda in einem Frage- und Antworten-Segment endlich preis, wer dem Strohhut in der Not geholfen hat.

Ein unerwarteter Helfer mit Lichtgeschwindigkeit

Schon seit dem Release von Kapitel 1103 herrschte Verwirrung in der Community, wer denn Ruffy hinter den Kulissen im Kampf gegen Saturn Essen gebracht hat, damit der Strohhut wieder zu Kräften kommt.

In einer neuen SBS-Ausgabe, in der One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda wieder Fragen zu seinem Werk beantwortete, enthüllte er endlich das große Mysterium um die Person.

Reddit-Nutzer*in und One Piece-Fan @Paarthufagx veröffentlichte die Antwort von Eiichiro Oda auf Reddit:

“Wer auch immer das war, wurde, wie es scheint, nie enthüllt. Das hätte nur jemand mit “Lichtgeschwindigkeit” durchführen können, sodass es nicht mal mit dem bloßen Auge zu sehen ist … Hmmm... Nicht mal ich weiß, wer das getan hat … Lichtgeschwindigkeit …“

Mit diesem kleinen Hinweis ist die Antwort für One Piece-Fans deutlicher denn je. Es gibt niemand anderen, der für seine Lichtgeschwindigkeit und -manipulation bekannter ist als Borsalino, auch bekannt als Kizaru.

Ein weiteres Indiz für Kizarus Teilnahme am Kampf liefert der One Piece-Fan und X-Nutzer*in @writingpanini mit einer genaueren Analyse zu den einzelnen Manga-Panelen in Kapitel 1103. Die Manga-Seiten zeigen genau, dass es Kizaru ist, der Ruffy im Geheimen Essen gegeben und ihn somit wieder für den Kampf gestärkt hat.

Kizarus wahre Absichten

Kizarus wahre Absichten, aus denen er den Strohhüten hilft, obwohl er der Weltregierung angehört und eigentlich ein Gegner von Ruffy und Co. ist, bleiben unbekannt. Oda äußerte sich hierzu nicht näher, weshalb es vorerst ein großes Diskussionsthema in der One Piece-Community bleiben wird, auf welcher Seite er wirklich steht.



Es ist jedoch möglich, dass er Ruffy in der Hoffnung geholfen hat, dass dieser Vegapunk vor der Hinrichtung durch die Weltregierung und den Weisen retten könnte. Schließlich zeigt sich Kizaru am Ende der Egghead-Arc über den Tod von Vegapunk betrübt, als er diesen selbst getötet hat.

Bisher hat der Mangaka diese Information nur über eine SBS-Ausgabe verraten, aber nicht innerhalb des Mangas aufgegriffen. Kizarus hilfreiche Tat könnte also in Zukunft noch ein relevanter Handlungspunkt in der Geschichte werden. Immerhin gehört er zur Weltregierung und hat mit der Aktion seine Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen betrogen.

Was waren vor der Enthüllung eure Theorien zum geheimnisvollen Helfer und was hat eurer Meinung nach Oda mit Kizaru noch vor?