Eiichiro Oda widmet seine nächste One Piece-Zeichnung in Kapitel 1134 dem Synchronsprecher von Franky, um sich gebührend von ihm zu verabschieden

Franky zeigt sich traurig über den Abschied des Synchronsprechers in One Piece. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Kazuki Yao hat im Oktober 2024 bekannt gegeben, dass er aufgrund gesundheitlicher Probleme die Synchronrolle von Franky im One Piece-Anime nicht mehr übernehmen kann. Dabei war allerdings noch unklar, ob der Sprecher später wieder zurückkommen wird oder nicht.

Im Dezember 2024 wurde dann klar, wie es um die zukünftige Vertonung des Strohhuts in der beliebten Serie steht: Kazuki Yao tritt von seiner Synchronrolle von Franky gänzlich zurück.

Nachdem die traurige Nachricht über seinen Ausstieg offiziell angekündigt war, gab es von allen Seiten der One Piece-Community rührende Worte und Eiichiro Oda selbst hat sich etwas Besonderes als Dank einfallen lassen: Die neueste Zeichnung in Kapitel 1334 ist nur ihm gewidmet und dient als gebührender Abschied! Durch einen Leak haben wir sie schon frühzeitig gesehen.

Ein rührender Abschied nach über 19 Jahren als Franky in One Piece

Kazuki Yao spielt schon seit über 19 Jahren den beliebten Schiffsbauer der Strohhut-Piraten, der sein Debut 2005 in der 233. Folge “Lysops Entführung” hatte. Der Strohhut wurde von da an ein Fan-Liebling und Zuschauer*innen können sich bisher keine anderen Synchronsprecher in der Rolle vorstellen.

Am 8. Dezember 2024 wurde dann offiziell bekannt, dass sich der Synchronsprecher krankheitsbedingt komplett aus der Rolle zurückziehen wird. Hier könnt ihr die Meldung über seinen vorübergehende Abwesenheit im Anime noch einmal lesen, die wir veröffentlicht haben, bevor der Ausstieg endgültig wurde:

Nach unzähligen verständnisvollen und emotionalen Abschiedsnachrichten aus der One Piece-Community, hat auch Oda etwas für Kazuki Yao vorbereitet. Als Dank für seine langjährigen Dienste als Stimme von Franky widmete Oda seine nächste farbige Zeichnung in Kapitel 1134 dem Synchronsprecher und rückte den Schiffsbauer als Hommage an Kazuki Yao ins Rampenlicht.

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @PookiePiece scheint noch vor dem offiziellen Release des Kapitels durch Leaks an das Bild herangekommen zu sein und veröffentlichte es auf den sozialen Medien.

Wie sicher ist, dass das Bild echt ist? Da bekannter Insider Pewpiece auf X (ehemals Twitter) ebenfalls über das Bild berichtete und PookiePiece ebenfalls in der Vergangenheit sich als vertrauenswürdiger One Piece-Insider herausgestellt hat, ist die Zeichnung mit großer Sicherheit echt, aber natürlich handelt es sich trotzdem um eine inoffizielle Quelle, was ihr bedenken solltet.

Auf Eiichiro Odas Zeichnung, die zwei Manga-Doppelseiten einnehmen wird, steht eine gigantische Version von Franky im Mittelpunkt und die restlichen Strohhüte sitzen mit ihren Wasserpistolen lächelnd auf ihm, während der Roboter-Schiffsbauer direkt über dem Meer durch die Lüfte fliegt.

Die One Piece-Community feiert dieses süße Abschiedsgeschenk von Oda

In den Kommentaren zeigen sich Fans der beliebten Serie glücklich über die Zeichnung, aber dennoch traurig, dass sie von dem geliebten Synchronsprecher in One Piece Abschied nehmen müssen. Einige Fans posten GIFs und Anmerkungen zu Franky in den Kommentaren, um zum Ausdruck zu bringen, wie sehr sie Kazuki Yao als die Franky-Stimme vermissen werden und dass er für sie immer “Franky” bleiben wird.

Könnt ihr euch einen anderen japanischen Synchronsprecher für Franky vorstellen und ja, welchen? Wer ist euer Lieblings-Strohhut in One Piece?