One Piece x WM 2026: Eiichiro Oda kooperiert offiziell mit Japans Fußball-Nationalelf

Schon vor 24 Jahren gab es ein Fußball-WM-Special mit Ruffy – jetzt kehrt One Piece als große Kooperation zurück. (© Eiichiro Oda, Toei Animation / Rotkäppchen 94 via YouTube)

Knappe zwei Wochen trennen uns vom Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 – und Japan startet mit prominenter Unterstützung in das Turnier: One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda hat eine offizielle Kollaboration mit der japanischen Nationalmannschaft bekanntgegeben.

Die Zusammenarbeit umfasst mehrere Projekte. Oda hat zunächst ein Artwork von Monkey D. Ruffy veröffentlicht, das den Protagonisten in den Farben der Nationalelf zeigt – inklusive eines blauen Strohhuts anstelle seines gewohnten, gelb-roten Markenzeichens.

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Der blaue Strohhut soll dabei nicht nur ein gezeichnetes Symbol der Unterstützung sein: Wie VidaExtra berichtet, hat Oda jedem einzelnen Spieler der japanischen Nationalmannschaft einen solchen Strohhut als zusätzliche Geste überreicht.

Hinzu kommt eine Videomontage, die Highlights der Nationalelf (auch als "blaue Samurai" bekannt) mit legendären Momenten aus One Piece verbindet – verknüpft mit der Botschaft, dass dieses Turnier die Wahrnehmung Japans im Weltfußball grundlegend verändern soll.

Laut Crunchyroll ist das YouTube-Video nur bis zum 31. August 2026 online.

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Strohhüte, Kunstwerke und Fanartikel für die WM

Die Kollaboration äußert sich indes nicht nur in der Zeichnung und dem Video.

So hat Oda gemeinsam mit dem japanischen Fußballverband offizielles Merchandise für die WM 2026 entwickelt, das Fans bei den Japan-Spielen vor Ort kaufen können.

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Nicht der erste Mix aus Manga und Fußball

Komplett neu sind solche Aufeinandertreffen zwischen Manga und Japans Fußballmannschaft bei einer WM übrigens nicht. Schon bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar kooperierte die Nationalelf mit Blue Lock, das als Fußballmanga natürlich thematisch deutlich näher dran war.

Hieraus entsand das damalige WM-Trikot. Yusuke Nomura und Tsujitomo, die Köpfe hinter Blue Lock respektive "Giant Killing", haben zusammen mit Adidas das Design entworfen.

Vielleicht bringt die One Piece-Kampagne ja ähnlich Glück: Nachdem sich Japan bei der WM 2022 in der Gruppenphase als Erster durchsetzte (und dabei Deutschland rauswarf), war gegen den späteren WM-Dritten Kroatien erst im Elfmeterschießen Schluss.

Welche Position würden die Strohhutpiraten auf dem Fußballfeld einnehmen?