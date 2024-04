Dieses One Piece-Cosplay präsentiert die Power von Yamato perfekt

Pure Power.

Es ist noch gar nicht lange her und doch fühlt es sich an wie eine Ewigkeit: Der Wano-Arc in One Piece ist vorbei – und das schon eine ganze Weile. Nicht nur Ruffy und seine Strohhutpiraten haben sich von vielen Charakteren verabschieden müssen, die sie ins Herz geschlossen hatten, sondern auch wir.

Darunter ist Yamato, das Kind von Kaido, das sich selbst zum legendären Samurai Oden ernannte und eine wichtige Rolle im Wano-Arc gespielt hat.

Dieses Yamato-Cosplay gibt die pure Power des Charakters wieder

Auf Instagram hat User*in „mimisemaan“ ein Reel hochgeladen, welches uns das besagte Cosplay von Yamato zeigt. Ihr könnt es euch hier direkt ansehen:

Unter den Kommentaren findet das Cosplay von „mimisemaan“ Anklang. So schreibt "muzahirk110", dass "mimisemaan" nicht zu viel versprochen und wirklich ein Meisterwerk erschaffen habe. "roop.gill14" schließt sich dem nur an und schreibt, dass dies wie immer eine gute Arbeit sei.

Dies ist nämlich nicht das erste Cosplay von "mimisemaan"; Auf dem Instagram-Account finden wir viele Cosplays aus dem Anime- und Gaming-Bereich.

Beim Anschauen des Reels ist uns sowie den Kommentator*innen die Musik direkt aufgefallen. So ist User*in "jimmy_n.n" davon begeistert und schreibt, dass es unglaublich sei, wie "mimisemaan" das Crazy-Frog-Lied episch mache. "muhazir.ahamed" stimmt dem hingegen nicht zu und äußert seinen Unmut über die Songwahl. Ob man nun Crazy Frog mit Yamato verbinden will oder nicht: Dieser Remix bringt immerhin die nötige Power mit, um Yamato darzustellen.

Wano ist Vergangenheit, Egghead die Gegenwart

Der Wano-Arc hat uns mehrere Jahre sowohl im Manga als auch im Anime begleitet. Mittlerweile hat er jedoch sein Ende gefunden und Ruffy und Co. steuern auf den nächsten Punkt ihrer langen Reise zu.

Mit dem Ende vom Wano-Arc hat nämlich offiziell die letzte Saga von One Piece begonnen, die mit dem Egghead-Arc ihren Auftakt gefeiert hat. Dort sind wir mittlerweile sowohl alten Bekannten als auch neuen Charakteren begegnet.

Ihr könnt euch den Egghead-Arc aktuell sowohl auf Crunchyroll als auch Netflix ansehen.

Wie findet ihr das Yamato-Cosplay von "mimisemaan"? Und von welchen Charakteren würdet ihr gerne mehr Cosplays sehen?