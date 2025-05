Ein großer One Piece-YouTuber kündigt seinen Rücktritt an und die Community streitet, ob Eiichiro Oda daran Schuld ist

Yuderon ist einer der bekanntesten One Piece-YouTuber, der nun seinen Rücktritt bekannt gibt. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Die One Piece-Community zeichnet sich nicht nur durch eine Vielzahl kreativer Köpfe aus, die mit ihren Fanzeichnungen oder gar ganzen Animationen ihrer Leidenschaft Ausdruck verleihen, sondern auch durch eine spezielle Gruppe an YouTuber*innen. Einige der Content Creator haben sich mit Kapitelanalysen, Charakterdiskussionen oder Theorievideos einen Namen gemacht. In dieser YouTube-Szene sorgt nun eine überraschende Nachricht für Aufsehen.

Einer der bekanntesten japanischen One Piece-YouTuber hört nach Oda-Aussagen auf

Konkret geht es um den YouTuber "Yuderon", der mit knapp 168.000 Abonnent*innen zu den erfolgreichsten japanischen Videospezialisten in der One Piece-Community zählt.

Als Theoretiker und Analyst hat er sich über Jahre hinweg einen Namen gemacht und zählt zu den bekannteren Stimmen im Diskurs um das beliebte Piraten-Epos.

In der internationalen One Piece-Community wird Yuderon besonders geschätzt, da er oft kulturelle Nuancen und sprachliche Details erfasst, die westlichen Fans möglicherweise entgehen.

In seinem neuesten Video kündigt der YouTuber allerdings seinen Rücktritt an. Der zugehörige Beitrag im One Piece-Subreddit erklärt hierzu, dass Yuderons Entscheidung auf einem "kürzlichen Interview von Eiichiro Oda fußt".

Der One Piece-Schöpfer habe in diesem Interview ausgesagt, dass er kein Fan davon ist, wie "manche Leute über die Geschichte spekulieren und so zukünftige Handlungspunkte spoilern, die er geplant hatte".

Die ganze Wahrheit scheint das aber nicht zu sein, wie in einem weiteren Kommentar unter dem Reddit-Beitrag hervorgeht.

So habe Yuderon auch erklärt, dass "seine Klickzahlen sinken", woraus der YouTuber den Schluss zieht, dass die Leute einfach nicht mehr allzu viel Interesse an seinen Videos haben. Die vergangenen zwei Jahre war er zudem schwer beschäftigt, sodass der aktuelle Zeitpunkt ein passender für einen Rückzug ist.

Die Reaktionen zu dieser Ankündigung sprechen indes Bände, welchen Stellenwert Yuderon innerhalb der One Piece-Community hatte.

Von bekannten Leakern wie "Sandman" über den ebenso erfolgreichen, westlichen YouTuber wie Artur sprechen nahezu die meisten Kommentare ihre Danksagung an Yuderon aus, der die Fangemeinde für fünf Jahre mit seinen Theorien erfreut hatte.

Auf Reddit wird indes eine einfache Lösung gesehen, wie der YouTuber eine Trendwende bei seinen Abonnenten und Klickzahlen hätte einläuten können: Da Yuderon ausschließlich auf Japanisch berichtet, wären englische Untertitel ein "garantierter Weg, seine Zahlen zu verdreifachen".

