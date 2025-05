One Piece: Nami in Zorros "Drei Schwerter Stil" ist immer noch eine der coolsten Zeichnungen von Eiichiro Oda

Nami hat seit dem Beginn von One Piece schon etliche Re-Designs durchgemacht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece und insbesondere die Strohhut-Piratencrew steckt voller bunter Charaktere. Vom Volk der Fischmenschen über die zahlreichen Teufelsfrucht-Benutzer*innen bis hin zu besonderen Kämpfer*innen ist alles mit dabei und erklärt den vielfältigen und vor allem gigantischen Cast des Mangas. Obwohl der Kanon also schon einiges zu bieten hat, sind wir vor allem von einer Zeichnung begeistert, die der Navigatorin Nami Zorros Kampftechnik verpasst.

Nami in Zorros "Drei Schwerter Stil"

Der Schöpfer des beliebten Piraten-Werkes, Eiichiro Oda, hatte für die 13. Ausgabe der Magazin-Reihe One Piece Magazine eine Zeichnung von Nami erstellt, die sie in Zorros "Drei Schwerter Stil" zeigt. Hier könnt ihr euch das besagte Design auf der linken Seite direkt selbst anschauen:

Das ist auf dem Bild zu sehen: Nami hält drei Schwerter ähnlich gekonnt wie ihr Vorbild Zorro – zwei in den Händen, eines im Mund. Mit herausforderndem Blick schaut sie über die Schulter nach hinten. Bei dem Anblick wünschen wir uns, mehr von Nami als Kämpfernatur sehen zu dürfen.

So könnte es auch dem Mädchen aus der Spezial-Folge “Fan Letter“ gehen, das sich als Namis größter Fan bezeichnet. In diesem Trailer könnt ihr sehen, was euch in der Folge erwartet, in der die Strohhutpirat*innen nur eine Randrolle übernehmen:

0:41 One Piece Fan Letter ist eine Special-Episode, die das 25. Jubiläum des Animes feiert

Zorro ist mit seinen unterschiedlichen Schwerttechniken und seinem Königshaki ein mächtiger Kämpfer in der Welt von One Piece. Gemeinsam mit Ruffy wird er deshalb zu einem der elf Supernovas und später einem Teil der sogenannten Schlimmsten Generation gezählt. So beeindruckend das auch ist, zieht er in Sachen Aussehen beziehungsweise Design den Kürzeren im Vergleich zu Nami.

Die Zeichnung von Eiichiro Oda findet so viel Anklang bei den Fans, dass in der Zwischenzeit sogar eine Figur davon erschienen ist:

Die Strohhüte mit alternativen Looks

Die Zeichnung von Nami in Zorros “Drei Schwerter Stil“ ist bei Weitem nicht das erste Crossover zwischen zwei Strohhüten oder gar anderen Charakteren aus dem One-Piece-Universum. Nami macht sich zum Beispiel auch im Design des selbsternannten Gotts Enel gut.

Auch Zorro hat eine eigene Crossover-Zeichnung bekommen, in der er über Ruffys Gummi-Kräfte verfügt. So mächtig die Kombination auch wäre, sieht die Zeichnung davon eher ulkig aus.

One-Piece-Charaktere und insbesondere die Strohhüte bekommen regelmäßig neue Looks spendiert. In der Regel beläuft sich das auf mindestens ein neues Outfit pro Story-Arc. Das steht im Gegensatz zu anderen erfolgreichen Shonen-Mangas wie Naruto, Dragon Ball oder My Hero Academia, in denen selbst die Protagonist*innen für lange Zeit dieselben Klamotten tragen.

Welches ist euer Lieblings-Design aus One Piece – unabhängig davon, ob es Kanon ist oder nicht?