One Piece: Dieser Charakter hat mit Ruffy die meiste Zeit verbracht - und gehört nicht einmal zur Strohhutbande

Keiner aus der Strohhutbande hat so viel Zeit mit Ruffy verbracht wie ein bestimmter Charakter.

Ruffys Strohhutbande ist in One Piece auf eine beachtliche Größe gewachsen. Noch bevor er es auf die Grandline geschafft hat, haben ihn bereits Zorro, Nami, Sanji und Lysop begleitet. Nach dem Betreten der Grandline kamen doppelt so viele Mitglieder hinzu.

Doch keines der Mitglieder der Strohhutbande hat so viel Zeit mit Ruffy verbracht wie ein Charakter, der gar nicht so lange im Anime und Manga zu sehen ist. Und wir sprechen dabei nicht von Personen, die Ruffy seit seiner Kindheit begleitet haben, sondern von einem Charakter, der nach dem Start von Ruffys Reise zu sehen ist. Wir verraten euch, wie das sein kann (via vidaextra.com).

One Piece: Dieser Charakter verbrachte die meiste Zeit mit Ruffy

Um wen geht es? Die Rede ist von Silvers Rayleigh, einem Mitglied von Gol D. Rogers Piratenbande. Er war der Vize-Kapitän unter dem berüchtigten König der Piraten und hat sich während des Zeitsprungs Ruffy angenommen, um ihn in seinen Haki-Techniken zu trainieren.

Obwohl er die meiste Zeit mit Ruffy verbracht hat, ist er im Anime und Manga kaum zu sehen. Das Training von Ruffy wird nur kurz gezeigt, seine restlichen Abenteuer auf Inseln wie Whole Cake Island oder Wa no Kuni ziehen sich dafür über mehrere reale Jahre.

Silvers Rayleigh durfte die meiste Zeit mit Ruffy verbringen.

Wie kann das sein? Silvers Rayleigh hat 1,5 Jahre mit Ruffy verbracht. Der Zeitsprung innerhalb des Animes dauerte zwei Jahre, doch Rayleigh reiste ein halbes Jahr zuvor ab.

Die restliche Zeit vom Aufbruch im East Blue bis hin zum aktuellen Stand im Manga beträgt nur etwa 11 Monate. Auch, wenn Ruffy und seine Freund*innen so viel miteinander erlebt haben, ist die Zeit kaum vergangen.

Eiichiro Oda hat zwar nie einen offiziellen Zeitstrahl veröffentlicht, doch ein Fan hat sich auf quora.com die Mühe gemacht, die Ereignisse in Tagen zusammenzufassen. Er kommt dabei auf 2 Jahre, 11 Monate und 5 Tage, die seit dem Beginn von One Piece vergangen sind.

Vor dem Zeitsprung war die Crew demnach neun Monate vom East Blue bis zum Sabaody Archipel unterwegs. Nach dem Zeitsprung, also von der Fischmenscheninsel bis knapp nach Wa no Kuni, sind erst zwei Monate vergangen.

Ein weiterer Hinweis ist das Alter der Strohhutbande: Seit dem Beginn ihrer Abenteuer sind sie bis zum Zeitsprung nur zwei Jahre älter geworden.

Es gibt natürlich noch weitere Personen, die viel Zeit mit Ruffy verbracht haben. Bei diesem Artikel wurden Personen wie Dadan nicht berücksichtigt, die Ruffy über mehrere Jahre hinweg großgezogen hat. Doch seit dem Beginn seiner Reise ist es Silvers Rayleigh, der den Kapitän der Strohhutbande am meisten begleitet hat.

Hättet ihr das gewusst? Welchen Arc hättet ihr länger eingeschätzt?