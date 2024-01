One Piece: Warum hat Zorro sein Auge verloren? Diese Theorien wollen es erklären

Nach dem Zeitsprung in One Piece kehrt Zorro mit einem Auge weniger zurück.

One Piece steckt voller Mysterien und kleiner Details, die später noch richtig wichtig werden. Eines davon stellt das fehlende Auge von Lorenor Zorro dar. Wie genau er es verloren hat, wurde nie erzählt, aber es gibt natürlich haufenweise Theorien dazu, wieso der Schwertkämpfer jetzt nur noch ein Auge hat. Wir stellen euch hier die wichtigsten und plausibelsten vor.

One Piece-Held Zorro hat nur noch ein Auge: Wie könnte das passiert sein?

Darum geht's: Nach dem One Piece-Zeitsprung taucht Lorenor Zorro beim großen Wiedersehen auf dem Sabaody-Archipel mit einem Auge weniger auf. Wie er das verloren hat, wurde weder im Manga noch im Anime thematisiert.

Eiichiro Oda soll den Verlust von Zorros Auge schon vor vielen Jahren (irgendwann zwischen 1997 und 2000) gegenüber einem Kollegen angekündigt haben. Das deutet darauf hin, dass die Angelegenheit irgendwann noch eine wichtige Rolle spielt.

Als dieser Kollege im Jahr 2021 dann noch einmal explizit nachgefragt hat, woher die Narbe stammt und wie Zorro sein Auge verloren hat, weigerte sich Mangaka Eiichiro Oda, die Geschichte dahinter zu enthüllen. Was den Eindruck verfestigt, dass wir es hier mit einer signifikanten Sache und keinem unwichtigen Detail zu tun haben (via: GameRant).

Das sind die wichtigsten und einleuchtendsten Theorien dazu:

Trainingsunfall: Lorenor Zorro hat während der zwei Jahre, die der Zeitsprung überschlägt, bei seinem Konkurrenten Mihawk Dulacre aka Falkenauge Mihawk trainiert. Möglicherweise hat er sich dabei die Verletzung zugezogen, oder beim Kampf gegen die vielen Humandrills auf der Insel Kuraigana.

Lorenor Zorro hat während der zwei Jahre, die der Zeitsprung überschlägt, bei seinem Konkurrenten Mihawk Dulacre aka Falkenauge Mihawk trainiert. Möglicherweise hat er sich dabei die Verletzung zugezogen, oder beim Kampf gegen die vielen Humandrills auf der Insel Kuraigana. Dämonische Kräfte: Womöglich steht das verschlossene Auge Zorros irgendwie mit dämonischen Kräften in Verbindung, die in dem "King of Hell" schlummern könnten. Eventuell entfalten die sich erst so richtig, wenn Zorro sein verletztes Auge wieder öffnet.

Womöglich steht das verschlossene Auge Zorros irgendwie mit dämonischen Kräften in Verbindung, die in dem "King of Hell" schlummern könnten. Eventuell entfalten die sich erst so richtig, wenn Zorro sein verletztes Auge wieder öffnet. Königshaki : Eine andere Fan-Theorie geht davon aus, dass Lorenor Zorro sein Königshaki mit Hilfe des verschlossenen oder verlorenen Auges aktivieren könnte. Bisher fehlt von dieser Verbindung aber noch jede Spur.

: Eine andere Fan-Theorie geht davon aus, dass Lorenor Zorro sein Königshaki mit Hilfe des verschlossenen oder verlorenen Auges aktivieren könnte. Bisher fehlt von dieser Verbindung aber noch jede Spur. Augendominanz : Manche Fans glauben, dass Zorro sein Auge gar nicht verloren hat, sondern absichtlich nur das eine nutzt. Und zwar, um das andere, schwächere Auge zu trainieren, bis er mit beiden Augen gleich gut sehen kann (via: Sportskeeda).

: Manche Fans glauben, dass Zorro sein Auge gar nicht verloren hat, sondern absichtlich nur das eine nutzt. Und zwar, um das andere, schwächere Auge zu trainieren, bis er mit beiden Augen gleich gut sehen kann (via: Sportskeeda). Design-Entscheidung? Eine weniger verbreitete und beachtete Fan-Theorie behauptet, Eiichiro Oda habe Lorenor Zorro nur deshalb das Auge genommen, damit eine Parallele zu Sanji besteht. Bei der linken Hand Ruffys ist nur das linke Auge sichtbar (das andere wird durch seine Haare verdeckt). Lorenor Zorro ist die rechte Hand des Kapitäns und man kann nur das rechte Auge sehen (via: Reddit).

Die allermeisten Fans gehen davon aus, dass wir in der Zukunft von One Piece noch genau erklärt bekommen, was mit dem Auge passiert ist, wieso Lorenor Zorro es verloren hat (oder nur geschlossen lässt) und wieso das Ganze eine wichtige Rolle spielt. Womöglich in einem großen Kampf oder auch in Rückblenden zum Time Skip.

Was denkt ihr über Lorenor Zorros Auge und die hier kurz vorgestellten Theorien? Welche klingt am wahrscheinlichsten, was könnte dahinter stecken?