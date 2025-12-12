One Piece: Zorro hat eine Narbe an seinem Körper, die ihr womöglich komplett vergessen habt

In One Piece hat sich Zorro während seiner Piratenlaufbahn so einige Narben zugezogen. Eine markante Wunde ist aber plötzlich verschwunden - was steckt dahinter?

Jusuf Hatic
12.12.2025 | 07:00 Uhr

Zorros Narbe über dem Auge ist seit dem Zeitsprung da - eine andere fehlt dafür im selben Zeitraum. (© Eiichiro Oda Toei Animation) Zorros Narbe über dem Auge ist seit dem Zeitsprung da - eine andere fehlt dafür im selben Zeitraum. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

In vielen, auf Kämpfe konzentrierten Anime-Serien ist es nichts Ungewöhnliches, wenn ein Charakter Wunden einstecken muss, die in der realen Welt eine Narbe hinterlassen würden. Nur selten sehen wir solche Narben auch gezeichnet, um dem Animationsstudio etwas an Arbeit zu ersparen.

One Piece macht in diesem Kontext eine Ausnahme und verpasst seinen Held*innen teils charakteristische Narben, die von Ruffys großer Narbe auf der Brust bis hin zu Zorros fehlendem Auge reichen. Der Schwertkämpfer hat aber auch eine weitere Narbe, die eigentlich nicht verheilt sein sollte - und spätestens seit dem Zeitsprung trotzdem fehlt.

Die Fußnarben aus dem Mr. 3-Kampf

Die Rede ist von Zorros Narben auf den Knöcheln, die aus einem denkwürdigen Moment seiner frühen Piratenlaufbahn stammen. Während des Kampfes gegen Mr. 3 auf der Insel Little Garden zog sich Zorro diese Verletzung aus eigener Initiative zu.

Genauer gesagt war das (beinahe) Abtrennen seiner Füße seine eigenwillige Lösung, um den Wachsfesseln des Gegners zu entkommen. In den darauffolgenden Arcs, etwa in Alabasta, waren die resultierenden Narben stets zu sehen - spätestens seit dem zweijährigen Zeitsprung fehlen diese aber, wie Fans auf Reddit feststellen:

Die naheliegende Schlussfolgerung, dass die Narben während des zweijährigen Zeitsprungs einfach verheilt sind, ist indes nicht ganz korrekt, wie aus einem Begleitbuch zum "Z-Ambition Arc" hervorgeht (per "menokonimi" via X).

Denn Mangazeichner Eiichiro Oda zeigt hier nicht nur, wie er sich das Zorro-Design zu diesem ersten Filler-Arc nach dem Zeitsprung vorstellt, sondern erklärt auch, dass er "mit Sicherheit vergessen wird, die Fußnarben zu zeichnen".

Aufgrund dessen hat sich der One Piece-Schöpfer schlichtweg dazu entschieden, so zu tun, als ob die Narben verheilt wären - somit ist es sowohl im Manga als auch im Anime "okay, wenn diese nicht mehr auftauchen".

Hättet ihr die fehlende Narbe noch zuordnen können?

