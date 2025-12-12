Control 2 enthüllt: Der Nachfolger heißt Resonant, hat eine neue spielbare Hauptfigur und stellt auch sonst einiges auf den Kopf

Nach Alan Wake bekommt jetzt auch Control einen Nachfolger, der so einiges anders macht. Und selbst Remedy ist sich nicht sicher, ob das funktionieren wird.

Eleen Reinke
12.12.2025 | 07:00 Uhr

Sechs Jahre ist es inzwischen her, dass Remedys ungewöhnlicher Third-Person-Shooter Control erschienen ist. Jetzt wurde bei den Game Awards 2025 frisch eine Fortsetzung angekündigt, die so einiges anders machen will.

Bye, bye Jesse - In Control: Resonant ändert sich einiges

Schon bei der Story wird die erste große Änderung klar und der Grund, aus dem das Spiel nicht einfach Control 2 heißt: Wir schlüpfen nämlich nicht mehr in die Rolle von Jesse Faden. Stattdessen übernehmen wir diesmal ihren Bruder Dylan.

Wie das aussieht, könnt ihr euch hier im Trailer anschauen:

Video starten 3:09 Control Resonant: Remedy stellt Nachfolger vor, der schon 2026 erscheinen soll

Dylan erwacht sieben Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers im Ältesten Haus – dem Hauptquartier des Federal Bureau of Control, das sich um die Eindämmung übernatürlicher Vorkommnisse kümmert. Irgendetwas ist hier aber vorgefallen, denn die übernatürlichen Kräfte des Ältesten Hauses sind nicht länger unter Kontrolle, sondern haben sich auf ganz Manhatten ausgebreitet. Von Jesse fehlt jede Spur.

Entsprechend erkunden wir in der Fortsetzung auch nicht mehr nur die Gemäuer des FBC-Hauptquartiers. Stattdessen steht uns Manhatten offen. Eine Open World braucht ihr nicht zu erwarten, dafür aber offene Areale wie im Vorgänger.

Muss ich den Vorgänger gespielt haben? Nein, das erste Control müsst ihr nicht kennen, wie GameStar-Kollegin Natalie beim Preview-Event erfahren hat. Resonant schließt zwar an den Vorgänger an, soll aber eine eigenständige Geschichte erzählen.

Die ausführliche GS-Preview und warum Remedy Control: Resonant für eine durchaus riskante Fortsetzung hält, könnt ihr im GameStar-Artikel lesen:

Mehr RPG und Anpassungsoptionen

Neben dem Hauptcharakter und dem Setting will Remedy auch beim Gameplay ein paar Änderungen vornehmen. Konkret soll der Rollenspiel-Anteil größer ausfallen und uns mehr Möglichkeiten geben, den Spielstil unseren Vorlieben anzupassen.

Dabei stehen uns wieder diverse übernatürliche Fähigkeiten und Waffenformen zur Auswahl. Anders als noch bei Jesses Dienstwaffe, sind das aber nicht nur Schusswaffen. So kann Dylan beispielsweise Nahkampfwaffen wie einen Hammer nutzen.

Wann erscheint Control: Resonant? Einen konkreten Releasetermin gibt es noch nicht. Trotzdem müssen wir uns nicht mehr allzu lange gedulden. Control: Resonant soll nämlich bereits 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Wie gefällt euch der erste Blick auf Control: Resonant? Wünscht ihr euch Jesse zurück oder seid ihr neugierig auf Dylan?

