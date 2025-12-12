Diablo 4 Lord of Hatred angekündigt: DLC bringt zwei neue Klassen und den Paladin können Vorbesteller schon ab sofort spielen

Überraschend ist ein neuer Inhalt aus dem DLC bereits spielbar.

Dass die nächste große Story-Erweiterung zu Diablo 4 nicht mehr 2025 erscheint, war bereits bekannt. Jetzt gibt es aber zumindest einen "kleinen" Vorgeschmack auf das kommenden Addon: Die neue Paladin-Klasse ist ab sofort spielbar – zumindest für Vorbesteller*innen. Hier erfahrt ihr alles zum Shadowdrop, zum Release, dem neuen Gebiet und allen sonstigen Neuerungen von Diablo 4: Lord of Hatred.

3:08 Diablo 4: Lord of Hatred ist der zweite DLC zum Action-RPG - erscheint 2026

Zwei neue Klassen und den Paladin gibt es direkt per Shadowdrop - das kann er

Gleich zwei neue Klassen kommen mit der Erweiterung ins Spiel – der von vielen Fans gewünschte Paladin und eine weitere, bisher nicht enthüllte Klasse. Obwohl der Lord of Hatred-DLC erst am 28. April erscheint, können wir den Paladin schon ab sofort spielen – der wurde nämlich als Shadowdrop für alle Vorbesteller*innen des Addons veröffentlicht.

Aber was kann der Paladin eigentlich? Die viel gewünschte Klasse dürfte genau der Tank werden, der bisher noch im Lineup gefehlt hat. Er soll mit vielen Lebenspunkte sowie einer starken Rüstung ausgestattet sein und außerdem ein großes Schild und Nahkampfwaffen, wie Schwert und Streitkolben einsetzen. Seine passiven und offensiven Fähigkeiten nutzen die Kraft des Glaubens.

Dabei soll er sich außerdem grundlegend vom Kreuzritter aus Diablo 3: Reaper of Souls unterscheiden, was eine große Herausforderung darstellte, wie Associate Game Director Zaven Haroutunian und Senior Combat Designer Dominick Sileo unserem GameStar-Kollegen Peter im Interview verraten haben. Hier könnt ihr euch die ausführliche Preview durchlesen:

Mehr zum Thema Diablo 4: Lord of Hatred bringt den Paladin zurück und führt eine der umstrittensten Storys der Seriengeschichte fort von Peter Bathge

Der Paladin aus Lords of Hatred soll weniger Haudrauf und mehr Priester sein, auch wenn er ein paar Fähigkeiten des Kreuzritters übernimmt, beispielsweise "Gesegneter Schild". Gleichzeitig kehren aber auch beliebte Fähigkeiten aus Diablo 2 zurück, unter anderem "Auren" und "Gesegneter Hammer".

Als Klassenmechanik bringt der Paladin das Eidsystem (Oaths) mit. Euch stehen vier Eide zur Auswahl und welchen ihr wählt, definiert dann eben auch euren Spielstil. Damit dürfte der neue Held so formbar werden wie der Spiritborn, der seit Vessel of Hatred das Lineup ergänzt. Und natürlich erhält der Paladin auch genauso wie dieser Einzug ins Hauptspiel.

Wann wir mehr über die zweite neue Klasse erfahren, ist bisher noch nicht bekannt, sobald es dazu Neuigkeiten gibt, lest ihr natürlich bei uns davon.

Freut ihr euch schon auf die Erweiterung? Und werdet ihr direkt mit dem Paladin loslegen oder erst im April?