Tomb Raider Remake angekündigt und das wird wahrscheinlich ein echter Grafik-Hammer

Neben allerhand Infos zu Tomb Raider Catalyst als nächstes großes Abenteuer von Lara Croft, gab es während der The Game Awards noch eine weitere Überraschung. Der erste Serienteil aus dem Jahr 1996 wird als Remake für PS5, Xbox Series X/S und PC neu aufgelegt und soll bereits im kommenden Jahr erscheinen.
Das "alte Spielgefühl" kommt zurück
Wie GameStar-Kollegin Natalie auf einem Preview-Event erfahren hat, soll Tomb Raider: Legacy of Atlantis das alte Spielgefühl mit innovativem Gameplay verbinden. Zudem soll das Remake noch einige Überraschungen parat halten. Was das konkret bedeutet, bleibt abzuwarten und werden wir spätestens zum Release erfahren, der für 2026 angedacht ist.
Hier könnt ihr euch den ersten Trailer anschauen:
Das Remake könnte ein echter Grafik-Kracher werden
Die Neuauflage wird übrigens nicht nur bei Crystal Dynamics entwickelt, sondern auch beim polnischen Entwickler Flying Wild Hog – und die haben in der Vergangenheit nicht nur mit spaßigem Action-Gameplay überzeugt, sondern auch mit optisch überaus ansprechenden Titeln.
Neben der Shadow Warrior-Trilogie und Evil West, stammt nämlich auch das überaus stylishe Samurai-Actionspiel Trek To Yomi aus deren Feder. Und Crystal Dynamics haben spätestens mit der Reboot-Trilogie von Tomb Raider bewiesen, dass sie grafisch überaus ansprechende Spiele entwickeln können.
Die kommenden beiden Jahre könnten also durchaus ein Fest für Tomb Raider-Fans werden, wenngleich es bei beiden Spielen natürlich noch allerhand offene Fragen gibt. Darunter die, ob dem Remake der Spalier zwischen alt und neu besser gelingt als zuletzt den Remastered-Trilogien.
Alle weiteren Ankündigungen von den Game Awards findet ihr bereits auf GamePro.
Wie ist euer Ersteindruck von der Neuauflage und meint ihr, das Remake kann im kommenden Jahr sowohl Fans der ersten Stunde als auch Neulinge abholen?
