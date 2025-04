One Piece-Fan findet ungewöhnliche Figuren zu Sanji und Zorro - So könnten die beiden in Ruffys Gear-5 aussehen

Eigentlich beherrscht nur Ruffy seine Gear 5-Form. Aber der Strohhut würde bestimmt auch teilen, oder? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Von allen Power-ups, die Ruffy in der Geschichte von One Piece erhalten hat, ist seine Gear 5-Form wohl die mit Abstand ungewöhnlichste. Nicht nur wird die erwachte Gum Gum-Teufelsfrucht als die "absurdeste Kraft der Welt" bezeichnet, sie verpasst Ruffy auch ein neues Aussehen.

Wie es aussehen würde, wenn seine Teamkollegen Zorro und Sanji stattdessen diese Kraft besitzen würden, wissen wir jetzt dank zwei Figuren, die die beiden im Nika-Look zeigen.

So könnten die anderen Strohhüte mit der Nika-Kraft aussehen

Der Figuren-Hersteller FIT Studio hat zwei neue One Piece-Modelle angekündigt: Eines für Blackleg Sanji und ein weiteres für Lorenor Zorro, das sie jeweils in einer imaginären Nika-Form zeigt. So oder so ähnlich könnten die beiden also in einer alternativen Realität aussehen, in der sie anstelle von Ruffy die Gomu Gomu no Mi gegessen haben:

Nicht nur sind wie bei Ruffy die Klamotten und Haare der beiden fast komplett weiß, sie bekommen auch die rote Augenfarbe der Nika-Form. Abgerundet wird der Look von den Wolken um die Schultern, auch wenn sie dabei deutlich spitzer aussehen als die eher weiche, verspielte Form bei Ruffy.

Das scheint auch der einzige Kritikpunkt in den Kommentaren unter dem Post des Fans zu sein, der die Figuren entdeckt hat. User CanpolatKurt3 beschwert sich hier etwa, dass ihm der Vibe von Ruffys Gear 5 fehle:

"Nah, wo ist das Unbeschwerte, wo ist der Spaß? Wenn man die Farbpalette und die Wolken mal außen vor lässt, ist es nur Sanji. Ich will einen albernen Sanji sehen, der aussieht, als hätte er das All Blue gefunden."

Immerhin kommen beide Figuren aber mit einem austauschbaren Gesicht, das ihnen stattdessen ein Grinsen verpasst.

Aktuell sind die beiden Figuren übrigens noch nicht verfügbar, sondern können nur bei diversen Händlern vorbestellt werden. Zorro soll planmäßig noch im zweiten Quartal 2025 erscheinen, für Sanji müsst ihr euch noch etwas länger gedulden. Seine Figur erscheint wohl erst im Q4 2025.

Könntet ihr euch Zorro oder Sanji mit der Teufelsfrucht-Kraft von Ruffy vorstellen? Was denkt ihr, wie das die Story von One Piece verändert hätte?