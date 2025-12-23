One Piece: Der Riesenelefant Zunesha hat ein reales Vorbild - Oda ließ sich von einem berühmten surrealistischen Gemälde inspirieren

Die Welt von One Piece hält auch 28 Jahre nach der Erstausstrahlung noch zahlreiche Mysterien für Fans bereit. Ab und zu lässt uns Schöpfer Eiichiro Oda immerhin an ein paar Hintergründen zu seinen Ideen und Umsetzungen teilhaben – meist sind diese in der SBS-Rubrik (Shitsumon o Boshu Suru = Ich nehme Fragen an) zu finden.

In SBS-Ausgabe 83, die im Rahmen des Wano-Arcs publiziert wurde, stellte eine Leserin eine Frage zu Zunesha, dem riesigen, umherwandernden Elefanten: Was hat es eigentlich mit seinen langen Beinen auf sich? Oda beantwortete diese Frage mit dem genauen wissenschaftlichen Namen der Spezies, zu der Zunesha gehört und machte damit auch gleich klar, woher die Inspiration stammt.

Der wissenschaftliche Name führt zu Salvador Dalí

Wie Oda in seiner Antwort an die Leserin ausführt, lautet der vollständige Name der Zunesha-Spezies "Naitamie Norida".

Diesen Elefanten ist laut dem One Piece-Autoren gemein, dass sie alle "überlange Beine mit mehreren Gelenken" haben – und nicht, wie von der Fragestellerin zunächst scherzhaft gemutmaßt, dass sie von Long Ring Long Land stammen.

Die Pointe wird aber erst sichtbar, wenn man den Speziesnamen in Katakana-Schriftzeichen (ナイタミエノリダ象) rückwärts liest: So wird aus "Naitamie Norida" der Satz "dari no e mitai na". Übersetzt bedeutet das so viel wie "Es sieht wie ein Bild von Dalí aus".

Mit Dalí ist mutmaßlich der katalanische Künstler Salvador Dalí gemeint - und tatsächlich: Wie der X-Account "TheWillofMarco" in diesem Kontext erklärt, gibt es ein Dalí-Gemälde von Elefanten mit stelzenlangen Beinen:

Das schlicht "Die Elefanten" getitelte Gemälde wurde von Dalí im Jahr 1948 gemalt und zeigt zwei Elefanten mit extrem verlängerten, skelettartigen Beinen. Auf dem Rücken dieser surrealen Tiere thronen architektonische Strukturen - nicht unähnlich zu Zunesha, der in der One Piece-Welt die Zou-Insel auf seinem Rücken trägt.

Welche surrealen Verbindungen fallen euch noch zwischen One Piece und der Kunstwelt ein?

