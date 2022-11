One Punch Man schlägt wieder zu: Produktion der dritten Anime-Staffel bekannt gegeben

Die zweite Staffel des Anime-Hits One Punch Man hatte vor rund drei Jahren sein Debüt. Der Erfolg sprach dafür, dass wohl bald eine Fortsetzung von Saitamas Abenteuern folgen wird. Und tatsächlich: Wie Crunchyroll jetzt berichtet, wird es in kommender Zeit eine dritte Staffel von One Punch Man geben.

One Punch Man schlägt alles zu Brei

Wann erscheint die dritte Staffel? Bislang wurde nur bekannt gegeben, dass sich eine dritte Staffel in der Produktion befindet. Sollte die Zeit in etwa so lange dauern wie zwischen der ersten und zweiten Staffel, dann können wir mit einer Ausstrahlung im Jahr 2023 rechnen.

Gibt es schon erstes Videomaterial? Leider gab es zur Ankündigung der Produktion keinen Trailer zu sehen. Wir erhalten lediglich einen Blick auf ein Teaserbild, auf dem Saitama und Bösewicht Garou dargestellt sind:

Damit dürfte klar sein, dass der Kampf zwischen dem Helden und dem Monster weitergehen wird. Es bleibt abzuwarten, wer nach Staffel 3 die Nase vorne haben wird und welche neuen und altbekannten Charaktere in der nächsten Staffel auftauchen werden.

Das ist One Punch Man

Worum geht es in One Punch Man? Der Name ist Programm: Protagonist Saitama hat drei Jahre lang trainiert, um der stärkste Kämpfer der Welt zu werden. Er ist mittlerweile so stark, dass er jeden Gegner mit nur einem Schlag besiegen kann.

Zusammen mit seinem Schüler Genos hat er sich der Hero Association angeschlossen, um mehr Unterstützung im Kampf gegen das Böse zu erhalten. Auf ihrem Werdegang begegnen sie nämlich zahlreichen Bösewichten, die ihre eigenen niederträchtigen Ziele verfolgen. Das Ganze ist dann mit reichlich Humor unterlegt.

Mittlerweile gibt es sogar eine Videospiel-Umsetzung namens One Punch Man: A Hero Nobody Knows. In dem Kampfspiel benötigen wir mit Saitama ebenfalls nur einen Schlag, um die Gegner zu vernichten. Doch bis er auf dem Kampffeld eintrifft, müssen wir die Zeit mit Genos, Mumen Rider und Co. überbrücken.

