Spy x Family ist schon jetzt ein Anime-Hit - Darum solltet ihr die Action-Komödie schauen

Genre: Komödie, Action Studio: Studio Witt Sender/Streaming: Crunchyroll Release: April 2022 Staffeln & Episoden: S1 mit 25 Folgen

Wer sich etwas mit Anime beschäftigt, stolpert in letzter Zeit sicher immer wieder über die neue Serie Spy x Family. Die Spionage-Geschichte hat es vom Manga zu einer Serienadaption geschafft, die auf Crunchyroll läuft und viel Lob einheimst. Wir haben uns ebenfalls in die Mission gestürzt und wollen euch Spy x Family kurz erklären und empfehlen.

Darum geht's in dem Spionage-Anime

Zwischen den Ländern Westalis und Ostania herrscht ein kalter Krieg. Der westalische Spion und Verkleidungskünstler Twilight wird daher in Ostania auf eine eher ungewöhnliche Mission geschickt. Er soll dem Vorsitzenden der Nationalen Einheitspartei näherkommen und so seine Pläne herausfinden, wovon letztendlich der Weltfrieden abhängt. Dafür muss er sich jedoch eine Familie besorgen, zudem das Kind auch noch an der hochrenomierten Eden Akademie angenommen werden muss, da der Sohn des Politikers ebenfalls auf die Eliteschule geht und ein entscheidender Faktor zum Erfolg darstellt.

Spy x Family schauen: Die erste Staffel der Serie läuft seit April im wöchentlichen Rhythmus auf Crunchyroll. Die insgesamt 25 Folgen à 24 Minuten werden samstags als Original mit Untertitel (OmU), also japanische Sprachausgabe mit deutschem Untertitel, ausgestrahlt. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere Synchronisation, darunter Deutsch. Die gleichnamige Manga-Vorlage von Tatsuya Endo wird über Kazé vertrieben.

Unter dem Decknamen Loid Forger adoptiert Twilight daher das Waisenkind Anya und arrangiert eine Scheinehe mit Yor. Das Problem daran: Hierbei handelt es sich um keine gewöhnliche Familie. Twilight muss nicht nur sein Doppelleben als Spion und Vater unter einen Hut bekommen, sondern ahnt auch nicht, dass Anya Gedanken lesen kann und seine Frau von Beruf eine Auftragsmörderin ist. Sie alle versuchen, ihre wahren Identitäten voreinander geheim zu halten. Obwohl oder gerade weil Anya durch ihre Fähigkeit über ihre Scheineltern Bescheid weiß, ist Chaos vorprogrammiert.

Hier seht ihr einen Trailer zu Spy X Family:

1:50 Spy x Family - Trailer zum lustigen Spionage-Anime mit deutscher Synchronisation

Das ist an Spy x Family besonders

Der Ost-West-Konflikt durch Ostania und Westalis erinnert nicht zufällig an Deutschland und den kalten Krieg zur DDR-Zeit. Die Stadt, in der Familie Forger lebt, heißt sogar Berlint (mit T!). Auch andere Ähnlichkeiten sprechen für die Inspriation, wie etwa die Uniformen. Das augenscheinlich deutsche Setting hebt sich damit von den meisten Anime etwas ab.

Viel wichtiger sind aber die privaten Konflikte der Familie, die sich auf die politische Lage auswirken. Die immer wieder brenzligen Situationen, in denen sie alle versuchen, den Schein zu wahren oder die Mission voranzubringen, führen zu amüsanten Momenten und werden nicht langweilig. Da reicht schon der Besuch des Schwagers, um alles auf den Kopf zu stellen.

Außerdem schön: Anya nervt nicht, sondern wächst einem sogar ans Herz. Nicht selten kommt es vor, dass kleine Kinder in Serien, Filmen oder auch Spielen auf Dauer überzeugen. Anya fällt hier aber positiv auf.

Mehr Anime auf GamePro:

Für wen ist die Serie was?

Auch wenn es übergreifend um eine wichtige Mission und einen Krieg geht, wechselt sich die spannende Action mit liebevollen, kuriosen und humorvollen Familien-Szenen ab. Spy x Family bietet daher eine gekonnte Abwechslung, die überzeugt. Nicht umsonst wird die Serie aufi IMDB mit 8,6 von 10 Punkten bewertet. Die Zuschauer*innen bei Crunchyroll sind noch zufriedener mit der spannenden Geschichte und den gelungenen Animationen. Dort beläuft sich die Durchschnittswertung aktuell bei 4,9 von 5 Sternen (bei rund 150.000 Bewertungen).

Was sagt ihr zu Spy x Family?