Capcom bringt legendären PS2-Klassiker mit neuem Teil zurück auf PS5 und Xbox Series X/S!

Neues Onimusha offiziell angekündigt.

Auf den Game Awards 2024 wurde überraschend ein neuer Teil der Onimusha-Reihe angekündigt! Einen ersten Trailer gab es für Onimusha: Way of the Sword auch gleich mit dazu, durch den wir bereits einen ersten Blick auf das kommende Actionspiel werfen können.

Ein bisschen gedulden müssen wir uns allerdings noch, bis es wieder ins historische Fantasy-Japan geht. Als Release-Zeitraum wird 2026 angegeben. Das Spiel soll für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Schaut euch hier den ersten Trailer zum neuen Onimusha: Way of the Sword an:

1:23 Onimusha: Way of the Sword ist der erste neue Teil der Reihe seit 2006

Beim Setting bleibt sich die Reihe treu. Wir ziehen wieder als japanischer Schwertkämpfer hinaus in eine feudale Welt, die von Yokai und anderen Gestalten heimgesucht wird. Gemessen an den bisherigen Teilen dürfte es wieder ziemlich fordernd werden, wenn ihr euch gegen teils übernatürliche Feinde behaupten müsst. Neben menschlichen Gegnern wird es auch wieder größere Viecher und Bosse geben.

Die Onimusha-Reihe gibt es bereits seit 2001. Obwohl es in den letzten Jahren ruhiger geworden ist, hat Capcom die Reihe nie ganz fallen lassen. Vor einigen Monaten startete beispielsweise ein Anime auf Netflix und Onimusha Warlords hat Ende 2018 eine Remastered-Neuauflage spendiert bekommen, das wir auch getestet haben. Mit Onimusha VR: Shadow Team gab es außerdem einen Ausflug in die virtuelle Realität.

Die kurzen Gameplay-Szenen von Way of the Sword machen optisch schon mal einen ziemlich guten Eindruck und versprechen düstere Fantasy-Atmosphäre. Falls ihr von Onimusha bisher noch nichts gehört habt, aber mit From Softwares Sekiro oder der Nioh-Reihe etwas anfangen könnt, solltet ihr Capcoms neues Projekt vermutlich im Auge behalten. Onimusha: Way of the Sword soll 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Was denkt ihr: Habt ihr Onimusha vermisst und freut ihr euch auf die Rückkehr des Franchises?