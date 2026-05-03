Spieler bekommt PS1 und Spiele vom Opa geschenkt und fragt die Community, ob sie gut sind und alle sagen nur: "Opa? Jetzt fühle ich mich alt"

Diese PS1 hat ein User von seinem Opa bekommen und ja - lang ist es her, dass sie rauskam (Bildquelle: Reddit).

Nicht selten diskutieren wir selbst in der Redaktion, ab wann man eigentlich von "retro" sprechen kann. Ist die PS2 retro? Die PS1? Sind wir vielleicht selbst schon retro? Dieses Gefühl beschleicht gerade einige Mitglieder der PlayStation-Community, die über die Frage eines Users gestolpert sind. Die Person hat eine PlayStation 1 samt Spielen geschenkt bekommen – und das eben vom Großvater.

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Reddit-User EchoGems hat sich im letzten Jahr wahrscheinlich nicht viel bei seiner oder ihrer Frage gedacht. Sie lautet ganz simpel: "Habe das von meinem Großvater bekommen. Ist das irgendwie gut?" Dazu fügt der User noch an: "Sind irgendwelche von den Spielen gut oder selten? Ich denke, das ist total krass, aber mache ich mir zu viel daraus?"

Die angehängten Bilder lassen erkennen, dass der Opa wohl äußerst pfleglich mit seiner Hardware umgegangen ist. Zu sehen sind nicht nur die Konsole, sondern auch feinsäuberlich zusammengelegte Kabel, Memory Cards, eine Tasche, ein Controller und eine ganze Reihe Spiele-Klassiker.

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Darunter sind beispielsweise Syphon Filter 1 und 2 oder Metal Gear Solid. Die ganze Übersicht könnt ihr euch im Post anschauen. In der Kommentarsektion geht es aber vor allem um eines: Ein Kommentar von User Ukawok92 mit über 6.600 Upvotes lautet:

Großvater? Ich muss mich hinsetzen.

Ähnlich reagieren viele weitere User. Besonders gut die Reaktion von No_Middle2320: "Ich habe dasselbe gedacht. Gleichzeitig tut mein Rücken weh." Auch wir mussten erst mal schlucken, schließlich sind viele von uns ebenfalls mit der PS1 aufgewachsen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

So verwunderlich ist die Aussage aber gar nicht

Wenn wir aber mal drüber nachdenken, sollten wir eigentlich nicht überrascht sein. Die erste PlayStation kam vor 30 Jahren nach Europa und in die USA, auf einem Sticker auf der gezeigten Konsole wird 1999 als Jahr ausgewiesen, was wohl das Produktionsjahr ist. Die größte Unbekannte ist, dass wir nicht wissen, wie alt der Opa bereits war, als er auf der Konsole gezockt hat.

Theoretisch könnte er schon damals 60 Jahre alt gewesen sein und selbst erwachsene Kinder gehabt haben, auch wenn ältere Zocker*innen sicherlich vor über 20 Jahren noch deutlich seltener waren. Das relativiert die Aussage von EchoGems natürlich etwas.

Und außerdem: Was soll's schon, wie alt und ob man nun kinderlos, Mama/Papa oder schon Oma/Opa. ist. "Dein Opa ist verdammt cool", befindet ein User und das ist ja schließlich das Wichtigste. Einige Nutzer*innen reagieren auch auf die eigentlich gestellte Frage. "Irgendwie gut? Uhhh! Oh ja!", schreibt ein User.

Nutzer*in xXKingsOfDiabloXx findet beispielsweise: "Syphon Filter 1 und 2 waren Game Changer, als sie rauskamen." Auch einige andere Personen sind neidisch auf die Konsole und das Spielepaket, User meinen sogar: "Dein Großvater muss dich mehr lieben als sein Leben" oder "Du hast eine Goldmine geliefert bekommen."

Wie alt wart ihr, als ihr auf der PS1 gezockt habt und habt ihr inzwischen Kinder oder vielleicht sogar schon Enkel, die eure Zock-Leidenschaft teilen?