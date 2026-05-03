Vater und Sohn sammeln jedes rote Ferrari-Modell von Hot Wheels - nach neun Jahren ist ihre Sammlung endlich komplett

Eine vollständige Sammlung aller Ferraris - natürlich im markanten Rot.

100 % in Spielen kennt jeder, doch wie ist es bei Sammlerstücken von Hot Wheels? Ein Vater und sein Sohn dachten sich „Warum nicht?“ und stürzten sich so in das Sammelfieber. Für sie hatte aber nur eine Automarke Bedeutung, und die ist für ihr knalliges Rot bekannt.

9 Jahre lang auf der Suche nach jedem Ferrari

Im Subreddit von Hot Wheels meldete sich der User lighthousekeeper33 (Quelle: reddit.com) zu Wort mit einer spannenden Errungenschaft. Er zeigte seine gesamte Ferrari-Sammlung, die er mit seinem Sohn über die Jahre gesammelt hatte.

Es gibt Hot Wheels auch als Videospiel, falls ihr Lust habt, mit euren Lieblingsautos zu heizen:

10:46 Hot Wheels Unleashed - Review-Roundup zum Überraschungs-Hit

Autoplay

Auf die Frage hin wie lange sie gebraucht hätten, meinte der Vater:

Ich habe etwa 2017 mit dem Sammeln angefangen und alle Ferraris von Hot Wheels gesammelt. Das hat ungefähr zwei Jahre gedauert. Nachdem Hot Wheels wieder Ferraris veröffentlichte, habe ich ein paar Jahre durchgehalten, bin dann aber schließlich schwach geworden und habe alle neuen Modelle gekauft. Irgendwann beschloss ich, wirklich jeden einzelnen Ferrari zu sammeln. Den Rest meiner Sammlung habe ich im letzten Jahr erworben.

Insgesamt verbrachte das Duo also fast 9 Jahre damit alle Exemplare zu sammeln. Die Sammlung ist nun vollständig und damit man sie auch bewundern kann, haben beide alle Fahrzeuge in jeweils zwei Bilderrahmen verpackt. Damit sie nicht verstauben, gibt es zudem einen Rahmen mit Glasfüllung, die man auch schließen kann.

Auf die Frage hin, wie viel es kostet hat, alle Autos zu sammeln, gab es leider noch keine Antwort, doch eins ist gewiss - das Sammeln ist sicher noch nicht vorbei. Sollte Hot Wheels weitere Ferraris herausbringen, wird das Duo wahrscheinlich erneut zuschlagen, um die Sammlung vollzählig zu haben.

Habt ihr neben Gaming ebenfalls ein markantes Sammel-Hobby wie Legos oder Modelleisenbahnen oder jagt ihr lieber Errungenschaften auf Steam oder Konsole? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!